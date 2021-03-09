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鄭文燦和潘孟安一起開直播 用鳳梨入菜做甜點

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天邀請屏東縣潘孟安一起擔任一日旺來大使，在直播時一同製作2道鳳梨甜點，用行動挺鳳梨。圖／截自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦今天邀請屏東縣潘孟安一起擔任一日旺來大使，在直播時一同製作2道鳳梨甜點，用行動挺鳳梨。圖／截自鄭文燦臉書

鳳梨！桃園市長鄭文燦今天邀請屏東縣潘孟安一起擔任一日旺來大使，在直播時一同製作2道鳳梨甜點。鄭文燦受訪時也呼籲，希望桃園的食品加工廠可以多購買台灣鳳梨，製成加工產品銷售，桃園會持續協助台灣鳳梨跟其它農產品做行銷。

鄭文燦說，中午時和潘孟安特別一起直播鳳梨廚房，兩人不僅戴了有鳳梨圖案的造型口罩，更做了2道用鳳梨入味的甜點，他說，要特別謝謝位在桃園的饗賓餐飲集團，旗下7個品牌，包括福利川菜、饗食天堂、開飯、真珠、饗泰多、果然匯等，1年就採購25萬公斤鳳梨，讓鳳梨入菜。

鄭文燦表示，其實鳳梨不管入菜或做甜點都非常好，今天用直播的方式推薦台灣鳳梨，目標是希望「吃鳳梨、挺農民」，目前也在跟嘉義、台南、高雄跟屏東聯繫，希望桃園食品加工廠可多買台灣鳳梨製成加工品。

鄭文燦強調，桃園未來也將持續協助台灣的鳳梨跟其它農產品做行銷，今天的鳳梨廚房節目蠻成功，希望未來可以跟南部縣市有更多的合作。

桃園市長鄭文燦呼籲，希望桃園的食品加工廠可以多購買台灣鳳梨，製成加工產品銷售，桃園會持續協助台灣鳳梨跟其它農產品做行銷。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦呼籲，希望桃園的食品加工廠可以多購買台灣鳳梨，製成加工產品銷售，桃園會持續協助台灣鳳梨跟其它農產品做行銷。記者陳夢茹／攝影

鳳梨 鄭文燦 甜點

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