不只小琉球、墾丁 《屏東特有種》城市自傳教你玩屏東

屏東縣政府前年推出的「關於屏東的6件事」爆紅，被譽為最美旅遊手冊，縣府再耗時1年，出版《屏東特有種》，詳細介紹屏東特有人文產物，縣長潘孟安今天還特地北上，舉辦新書發表會，午宴所有的材料，也全都是屏東再地食材，邀請民眾大啖美食。

潘孟安表示，屏東特有種是介紹旅遊景點和人文地貌，以及各地區的產物，內容琳瑯滿目，把33鄉鎮巿的屏東美學濃縮在一本書裡，打破民眾對屏東的印象，不只是有墾丁和小琉球。

潘孟安說，屏東地理位置特殊，是唯一三面環海的縣市，包含了溫帶、亞熱帶、熱帶的動植物，也有濃濃的人文薈萃，整個台灣的歷史縮影就在屏東，從3千公尺的高山到平原到大海都值得探索，僅僅120公里，開車只要1.5小時。

潘孟安指出，屏東特有種就像是導讀台灣，也是城市自傳，更像張尋寶圖，可以看著書本到屏東尋寶，還特別分成12個月份，每天都有不同的故事可以欣賞，中文旁邊都附有英文翻譯，可以讓外國人讀懂，深入瞭解屏東。

潘孟安表示，屏東特有種不只是吃喝玩樂的旅遊指南，更是深入認識在地的地圖，無論是看得見的自然生態、節氣物產、傳統古蹟、文化創意、族裔藝術，還是看不見的匠人精神、風土親緣、環保智識、保育保種，還有絕對不能少的山海秘境與美食小吃，讓書成為「內服外用」的城市自傳。