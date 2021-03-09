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公布精障犯嫌行蹤降低居民恐慌？屏衛生局：照法律規定

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣議會今天上午召開第19屆第14、15次臨時會，由屏東縣政府衛生局長施丞貴報告，「屏東縣精神疾病防治工作之社會安全網絡佈建與照護服務」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣議會今天上午召開第19屆第14、15次臨時會，由屏東縣政府衛生局長施丞貴報告，「屏東縣精神疾病防治工作之社會安全網絡佈建與照護服務」。記者陳弘逸／攝影

屏東縣議會今天上午召開第19屆第14、15次臨時會，由屏東縣政府衛生局長施丞貴報告，「屏東縣精神疾病防治工作之社會安全網絡佈建與照護服務」。針對去年內埔發生精神病患隨機殺人案，屏東縣議員利八魁表示，希望讓居民免於恐懼，告知個案動向，對此，施丞貴回應，目前仍須遵照法律規定，也會評估狀況，再來決議是否告知。

屏東縣議員利八魁表示，去年內埔鄉發生精神病患隨機殺人，儘管人犯已被逮捕，但仍有居民擔憂犯嫌何時會回來，甚至傳出該病患已回到居住地等各種以訛傳訛的消息，造成居民恐慌。對此，利八魁期望，縣府衛生局能評估狀況，告知犯嫌動向，讓鄉民免於恐懼。

施丞貴回應，關於精神病患人權與居民權益問題，目前仍須遵照法律規定，也會評估狀況，再來決議是否告知。

施丞貴指出，縣內精神列管個案照護各級人數，一級分為858人、二級703人、三級1006人、四級2017人，共4584人，依不同級別也會有不同的訪視頻率，同時也會視病患狀況升降級別。

施丞貴進一步指出，縣內急性期醫療資源，分別有3家精神專科醫院與4家綜合醫院，共378張病床，占床率達九成；出院後安置的日間、住宿型的安置中心，收案率、占床率接近九成，且精神醫療照護資源集中在屏東中北部地區。

屏東縣議員李紀財建議，精神醫療照護資源都集中在枋寮以北，恆春等屏南鄉鎮則相當缺乏，期盼能增加安置處所，讓偏遠地區，得以受到照顧。

施丞貴表示，今年持續布建社區精神安置機構，預計3、4月於東港開設日間間型精神復健機構、內埔開設住宿型精神復健機構，以及麟洛開設精神護理之家。

屏東縣議員利八魁（左）、屏東縣政府衛生局長施丞貴（右）。記者陳弘逸／翻攝自屏東縣議會視訊
屏東縣議員利八魁（左）、屏東縣政府衛生局長施丞貴（右）。記者陳弘逸／翻攝自屏東縣議會視訊

屏東縣政府 衛生局 復健

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