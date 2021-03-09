邀金門學童節能減碳 塔山電廠宣導列車開動

台電金門塔山發電廠今天表示，今年度節電宣導列車開動，要讓學童了解金門地區再生能源雖然潔淨，但發電量小又不穩定，主要仍靠火力發電，邀請學童一起來節能減碳。

塔山發電廠表示，往年的鄉土教學僅配合自行車活動在4至6月舉辦，今年改由各級學校及團體先行預約，電廠人員3月到12月都可前往各級學校宣導，或由學校自行前往電廠參訪，時間配合上更加彈性及便利。

塔山鄉土教學、環境保護暨節能減碳宣導列車首站由葉國佐帶領維護經理林隆華、總務課長謝華昌等人，到金寧中小學國小部辦理，介紹電的基本常識及節約用電方法。

林隆華分別從「為何要節能減碳」、「減碳就從日常生活開始」、「台電公司在金門推動節能減碳成果」、「節能標章及能源效率標識」等方面向參與活動的學童進行宣導。

塔山電廠指出，台灣的電力來源大多為火力發電，每度電大約會產生0.67公斤的二氧化碳排放量，日常生活中若要降低二氧化碳排放量，最簡單的方法就是節省用電，節能減碳大家都不能置身事外。

葉國佐告訴學童，金門地區再生能源雖然潔淨，沒有二氧化碳排放問題，但是發電量小又不穩定，現階段的科技也不能大量儲存，仍需要火力發電廠提供主要電源。

因此，塔山電廠叮嚀學生，減碳就從日常生活開始，如採用有節能標章的家電設備、使用省電燈具，一樣亮更省電；以及隨手關燈、多走樓梯，少坐電梯，在宣導過程中，也利用有獎徵答方式，加深學童的印象，並吸引小朋友爭搶答題，互動熱烈。