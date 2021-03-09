保育類大冠鷲海上載浮載沈 海巡搶救送醫治療

海巡署枋山安檢所守望人員昨天下午發現海上有異常漂浮物，請漁民前往察看，赫然發現是隻大鳥，立即救援送醫，經鑑定為保育類大冠鷲，醫師表示，大冠鷲生命徵象穩定。

海巡署今天表示，枋山安檢所守望人員昨天下午5時許，察覺海面有異常漂浮物，經聯繫熱心漁民前往察看，赫然發現為一隻大鳥載浮載沉，立即帶回安檢所安置，海巡人員聯繫屏東縣政府保育人員鑑定是保育類大冠鷲。

縣府保育人員指導安檢所人員先將大冠鷲放置紙箱內並舖上墊子防止失溫，送至屏東市百齡動物醫院，經院長蕭恩沛初部檢查發現左眼有受傷情形，丈量展翅身長約140公分，研判為一般成鳥。

蕭恩沛表示，大冠鷲左眼患部點眼藥水治療，並將牠的翅膀烘乾，其他沒有外傷，至於有沒有中毒，看不出來，必須解剖胃部食物才知道，但還好，大冠鷲生命徵象穩定，下午將送屏科大收容，未來痊癒後野放。

屏科大鳥類生態研究室研究員洪孝宇這2天在臉書Facebook發表有關大冠鷲吃了中毒蚯蚓和雞母蟲死亡的報告，洪孝宇接受中央社採訪時表示，過去發現幾起大冠鷲中毒死亡事件，都不知為何中毒，最近解剖一隻死亡大冠鷲胃部，才知道是吃了加保扶農藥中毒的蚯蚓和雞母蟲死亡。

洪孝宇表示，過去農民以加保扶毒鳥，造成黑鳶吃毒鳥死亡族群急速減少，農委會已在2017年禁止使用高濃度加保扶，只留下一款濃度較低的加保伏3%粒劑，有一些高爾夫球場會使用加保伏防治土撥鼠，間接毒死土壤裡的蚯蚓和雞毒蟲，而讓大冠鷲中毒。

洪孝宇表示，過去接到幾起大冠鷲疑似中毒事件，由於中毒很難判斷，常被歸類虛弱，大冠鷲如果中毒輕經過支持療法就能康復。

洪孝宇表示，鳥類研究室經由一連串的案例，發現大冠鷲也因加保伏農藥而中毒，其他鳥類也會有相同的命運，希望農委會能重新評估加保伏是否要全面禁止。