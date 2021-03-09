高雄工人墜落骨折 勞檢處稽查梯腳未固定罰6萬

高雄市前鎮區28歲鍾姓水電工人今天在工地地下4樓拉線時，不慎從合梯墜落，左手開放性骨折，送醫無大礙。高市府勞工局檢查後發現梯腳固定不當，依違反職安法罰新台幣6萬元。

高雄市政府消防局上午9時12分獲報，翠亨北路與草衙一路交叉路口新建大樓工地有人墜落受傷，到場發現從事水電拉線作業的鍾姓男子摔傷，但意識清楚，救護人員將他送往阮綜合醫院急救。

勞工局勞動檢查處獲報派員前往檢查，初判鍾姓男子使用不符規定合梯作業時，合梯兩梯腳間沒繫材固定，也沒防滑堅固梯面，導致重心不穩墜地。

勞工局表示，事業單位未依規定使用合格合梯及未落實承攬管理，勞檢處依違反職業安全衛生法裁罰。

勞工局說，營造工地使用合梯應符合具堅固構造、材質不得有顯著損傷、腐蝕等，梯腳與地面角度應在75度內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套、有安全防滑梯面。

勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設安全設施，確保安全衛生統合管理。