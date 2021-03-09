駁二本東倉庫火災 史哲：大港開唱不受影響

高雄市駁二藝術特區本東倉庫火災，高雄市副市長史哲今天表示，其餘24棟倉庫不受影響，搖滾音樂祭「大港開唱」27日如期舉行，高雄市政府將儘快修復，但方式還在思考。

出日音樂股份有限公司、高雄流行音樂中心主辦的大港開唱27日、28日在駁二登場；從公元2006年開始，大港開唱是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主的獨立音樂節。

大港開唱主辦單位表示，倉庫以往是藝人休息與團隊工作的地方，目前還在找替代場所，活動目前不受影響。

鹽埕區光榮街的自行車倉庫凌晨起火，高市府消防局出動大批人力灌救，但木造屋頂全毀，燒剩牆面，主要起火點在本東倉庫的自行車倉庫。

史哲上午視察後續處理情形時，接受媒體聯訪表示，市府第一時間關心鄰居等安全，火勢撲滅後確定無傷亡，再聯繫進駐合作10年的夥伴插畫家李瑾倫，也還在確認於倉庫出沒的貓狗安危，而本東倉庫展覽正在換檔，無展品受損。

他說，文化價值上，倉庫由老檜木建造，舉頭就看到歷史，雖無文化資產身分，仍以幾近文資保存，付之一炬十分可惜。

史哲表示，目前靜待火災鑑定報告，了解肇因。倉庫老建築經歷第二次世界大戰轟炸，修復到公眾使用勢必要符合相關法令，也有提消防計畫，但將全面檢討、思考如何強化老倉庫消防因應。

史哲在社群網站臉書（Facebook）表示，本東倉庫經營者李瑾倫參與第一代文化創意人才回流計畫，10多年前在駁二開設本東倉庫，與駁二一同成長，十分心疼本東倉庫遭祝融，他也請高市府文化局協助、陪伴李瑾倫渡過考驗。

李瑾倫表示，已聯絡保險公司，倉庫內幾乎都是商品，雖沒插畫原作，但有些蒐集品陳列，還無法估計損失。