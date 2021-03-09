快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

駁二本東倉庫火災 史哲：大港開唱不受影響

中央社 / 高雄9日電

高雄市駁二藝術特區本東倉庫火災，高雄市副市長史哲今天表示，其餘24棟倉庫不受影響，搖滾音樂祭「大港開唱」27日如期舉行，高雄市政府將儘快修復，但方式還在思考。

出日音樂股份有限公司、高雄流行音樂中心主辦的大港開唱27日、28日在駁二登場；從公元2006年開始，大港開唱是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主的獨立音樂節。

大港開唱主辦單位表示，倉庫以往是藝人休息與團隊工作的地方，目前還在找替代場所，活動目前不受影響。

鹽埕區光榮街的自行車倉庫凌晨起火，高市府消防局出動大批人力灌救，但木造屋頂全毀，燒剩牆面，主要起火點在本東倉庫的自行車倉庫。

史哲上午視察後續處理情形時，接受媒體聯訪表示，市府第一時間關心鄰居等安全，火勢撲滅後確定無傷亡，再聯繫進駐合作10年的夥伴插畫家李瑾倫，也還在確認於倉庫出沒的貓狗安危，而本東倉庫展覽正在換檔，無展品受損。

他說，文化價值上，倉庫由老檜木建造，舉頭就看到歷史，雖無文化資產身分，仍以幾近文資保存，付之一炬十分可惜。

史哲表示，目前靜待火災鑑定報告，了解肇因。倉庫老建築經歷第二次世界大戰轟炸，修復到公眾使用勢必要符合相關法令，也有提消防計畫，但將全面檢討、思考如何強化老倉庫消防因應。

史哲在社群網站臉書（Facebook）表示，本東倉庫經營者李瑾倫參與第一代文化創意人才回流計畫，10多年前在駁二開設本東倉庫，與駁二一同成長，十分心疼本東倉庫遭祝融，他也請高市府文化局協助、陪伴李瑾倫渡過考驗。

李瑾倫表示，已聯絡保險公司，倉庫內幾乎都是商品，雖沒插畫原作，但有些蒐集品陳列，還無法估計損失。

大港開唱 駁二 高雄市

延伸閱讀

駁二本東倉庫大火 史哲：大港開唱、駁二營運不受影響

駁二倉庫大火 陳其邁心情不好：將重建恢復原貌

駁二本東倉庫木磚構體 易燃文創紀念品付之一炬

奈良美智特展7月到高雄 高市府：大家不用急著去台北看

相關新聞

墾丁民辦春吶熄燈 官辦「台灣祭」清明節要來了

曾掀起流行音樂浪潮的墾丁春天音樂季，前年剩一場苦撐，去年因疫情無人申請，墾管處去年底公告今年清明連假場地和時間，截止日仍...

駁二本東倉庫大火 史哲：大港開唱、駁二營運不受影響

高雄「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，副市長史哲上午到火場勘察時表示，駁二相關營運不會受到影響，3月27、28日...

迎接高捷黃線 周邊興建停車場紓解轉乘停車需求

為紓緩前鎮區崗山仔周邊地區停車供給不足，市府於崗山仔公園設置公有路外平面停車場；副市長林欽榮表示，該停車場位於前鎮區及鳳...

高雄站西路通車首日交通穩定 標示牌面已完成

高雄中博高架橋順利完成拆除，8日上午6時準時通車，高市府表示，通車首日交通狀況穩定，車多時段集中於尖峰時間，但仍可維持原...

駁二倉庫大火 陳其邁心情不好：將重建恢復原貌

駁二本東倉庫今凌晨火警，這座倉庫曾是高雄市長陳其邁創辦的「倉庫自行車學校」，陳其邁上午在市政會議後受訪表示，「當然心情不...

狂犬病疫苗注射巡迴活動 明於屏東鹽埔開跑

狂犬病是重大人畜共通傳染病，雖然台灣目前物種限於鼬獾、白鼻心及其他食肉目野生動物，自2013年至今，全台仍有9縣市88個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。