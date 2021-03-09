迎接高捷黃線 周邊興建停車場紓解轉乘停車需求

為紓緩前鎮區崗山仔周邊地區停車供給不足，市府於崗山仔公園設置公有路外平面停車場；副市長林欽榮表示，該停車場位於前鎮區及鳳山區交界處，並鄰近捷運黃線預定路線，可帶動當地發展並紓解接駁轉乘停車需求。

副市長林欽榮今上午在交通局長張淑娟陪同下前往崗山仔公園視察設置平面停車場相關規畫。

林欽榮說，因前鎮區崗山仔地區舊部落街道狹窄不易畫設路邊停車格，為改善道路交通安全及紓緩周邊地區停車不足問題，市府利用崗山仔公園部分空間作為停車場，該項計畫獲地方民代及里長共識及推動。

當地民代希望爭取中央補助闢建地下停車場，林欽榮允諾未來3年內會朝地下化方式興建。他並指，停車場鄰近捷運黃線預定路線，除改善當地停車問題，更可因應未來接駁轉乘的停車需求。

交通局指出，停車場預計今年9月底完工，可提供約100輛小型車位，並保留既有公園使用，待未來捷運完成後，也可一併解決捷運接駁轉乘停車問題。