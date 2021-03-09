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高雄站西路通車首日交通穩定 標示牌面已完成

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄站西路昨通車。圖／本報資料照片
高雄站西路昨通車。圖／本報資料照片

高雄中博高架橋順利完成拆除，8日上午6時準時通車，高市府表示，通車首日交通狀況穩定，車多時段集中於尖峰時間，但仍可維持原中博通行水準。至於民眾反映的禁行大車、路名指引等牌面也已完成，交通局也將行人綠燈秒數延長，給行人更充裕的通行時間。

站西路通車，實際觀察車流並不多，仍有不少民眾選擇走替代道路，也讓站西路交通並未出現壅塞。

高市府表示，市長陳其邁已責成交通局運用各項車流偵測器材持續監測、滾動檢討，務必提供市民安全有序的行車環境。

昨站西路通車日恰逢上班日，交通局仍有許多工程人員持續檢視標誌標線、號誌等運作情形，智慧運輸中心24小時監控車流變化，警察局派出526人次警義交疏導站區周邊交通，盼讓民眾盡快適應新路型。

交通局長張淑娟表示，除了將持續觀測車流以做出調整外，民眾建議的工程上不足之處，如建國、中山路口行人綠燈秒數延長、臨時站西路禁行大型車及路名指引等牌面設置均已完成。

張淑娟說，臨時作為南北向通車的站西路，主要功能在於車站接送及地區性交通服務，為了避免車流壅塞，建議市民朋友多留意路況資訊、收聽警廣及瀏覽高雄即時交通資訊網(https://traffic.tbkc.gov.tw/)掌握最新路況，必要時改道行駛可避免塞車，或使用捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具。

警察 替代道路 塞車

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