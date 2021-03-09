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駁二本東倉庫大火 史哲：大港開唱、駁二營運不受影響

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，副市長史哲表示，駁二相關營運不會受到影響，3月27、28日將在駁二藝術特區舉辦的「大港開唱」也會照常。記者徐如宜／攝影
高雄市「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，副市長史哲表示，駁二相關營運不會受到影響，3月27、28日將在駁二藝術特區舉辦的「大港開唱」也會照常。記者徐如宜／攝影

高雄「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，副市長史哲上午到火場勘察時表示，駁二相關營運不會受到影響，3月27、28日將在駁二藝術特區舉辦的「大港開唱」也會照常，至於自行車倉庫的修復重建，還要再花時間思考。

起火的本東倉庫商店，位於駁二藝術特區自行車倉庫，由李瑾倫工作室規畫設計，本東倉庫國際開發有限公司負責營運。倉庫1樓木頭磚造建築物，因為店內都是易燃的文創紀念品，燃燒面積約1200平方公尺，損失還在估計中。

史哲表示，本東倉庫是駁二第一代人才回流及進駐的創業者，插畫家李謹倫是重要的夥伴，在此10年也承載了許多高雄的記憶。還好是在展演換檔當中，火警沒有造成展品損失。駁二藝術特區從2000年開始。由原先的2棟倉庫，發展到現在的25棟倉庫，每個倉庫狀況不一樣。駁二的發展向來都是保留紋理脈絡，在2010年接手自行車倉庫修復後，仍延用此名。

史哲表示，自行車倉庫的桁架是檜木的，舉頭就可看到歷史，今天的火警讓木構付之一炬非常可惜。可確定的是，駁二相關營運展演都不會受到影響，受損處會盡快修復，也會全面檢視在利用老舊倉庫時，加強相關消防因應。自行車倉庫會修復，至於要如何修復？還要花時間思考。

大家關心3月27、28日將在駁二藝術特區舉辦的「大港開唱」，是不會因此受到影響？史哲表示，確定不會受到影響。

高雄「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，木構造與店裡文創商品付出之一炬。記者徐如宜／攝影
高雄「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，木構造與店裡文創商品付出之一炬。記者徐如宜／攝影
高雄「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，木構造與店裡文創商品付出之一炬。記者徐如宜／攝影
高雄「駁二藝術特區本東倉庫商店」今天凌晨大火，木構造與店裡文創商品付出之一炬。記者徐如宜／攝影

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