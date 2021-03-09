駁二倉庫大火 陳其邁心情不好：將重建恢復原貌

駁二本東倉庫今凌晨火警，這座倉庫曾是高雄市長陳其邁創辦的「倉庫自行車學校」，陳其邁上午在市政會議後受訪表示，「當然心情不好」，希望能夠恢復舊貌，未來將原地重建。

駁二藝術特區是高雄知名景點，本東倉庫凌晨發生大火，引發關注。該地點也是陳其邁當年卸下代理市長職務後，重回高雄創辦「倉庫自行車學校」，推廣自行車的處所，如今付之一炬，陳其邁上午在市政會議後受訪坦言，「當然心情不好」。

陳其邁說，像外面一些樹都是那時候他自己種的，還有很多規畫，也找了著名藝術家寫上早期戲院風格的字，雖然他已經離開快10年，但字還留在上面。他對那裡特別有感情，回去的時候也會去看一下現在怎樣了。希望未來重建，讓它恢復原來面貌。

陳其邁並指，駁二有25個倉庫，本東倉庫的梁柱是結構最完整的倉庫，也是最大的倉庫。一早因為他要主持市政會議，就請副市長史哲到現場了解。

陳其邁說，近年駁二特區已是大家非常喜歡的旅遊景點，受年輕人歡迎，很多活動、展演也都到駁二倉庫舉行，未來會朝向恢復舊貌，原地重建。