狂犬病疫苗注射巡迴活動 明於屏東鹽埔開跑

狂犬病是重大人畜共通傳染病，雖然台灣目前物種限於鼬獾、白鼻心及其他食肉目野生動物，自2013年至今，全台仍有9縣市88個鄉政有個案發生，屏東縣也列其中，因此，屏東縣政府每年定期在各鄉鎮辦理「犬貓狂犬病疫苗注射巡迴活動」，明天起將於鹽埔舉辦為期三天的疫苗施打活動。

縣府動物防疫所指出，2013年至今，全台共計9縣市88鄉鎮，傳出狂犬病案例，屏東33鄉鎮中，就有11個鄉鎮為狂犬病發生地區，去年更新增3個陽性案例，至今仍持續發生。

為防止疫情擴散，縣府每年定期在各鄉鎮辦理「犬貓狂犬病疫苗注射巡迴活動」，今年在鹽埔鄉將於明天起至11日，分別在6個地區分上下午場次進行疫苗注射。

動防所提醒，前往的民眾應攜帶通知單或身分證、犬貓參加，此外，為了防疫必戴口罩參加，並保持社交距離，身體不適、居家檢疫、隔離或自主健康管理者切勿參加。

動防所呼籲，為避免疫情擴及其他動物及人類，民眾務必遵守「不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年為犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗」的「二不一要」原則。

動防所強調，依「動物傳染病防治條例」規定，滿三個月齡以上的犬貓或是其他人為飼養的食肉目動物，都應該每年注射一劑狂犬病疫苗，違者處3萬元以上15萬元以下罰鍰，飼主務必按規定帶毛小孩完成疫苗施打，以免受罰。

相關資訊可至「屏東縣動物防疫所網站-主題專區-狂犬病專區」查詢，或電洽（08）7224109轉21。除參加巡迴活動外，飼主也可自行帶寵物至動物醫院完成狂犬病疫苗施打。

鹽埔鄉場次資訊如下：

3月9日（二）上午10:00-12:00振興大廟（振隆宮）

3月9日（二）下午02:00-04:00高朗大廟（高朗代天府）

3月10日（三）上午10:00-12:00新二活動中心

3月10日（三）下午02:00-04:00仕絨活動中心（仕絨三聖宮）

3月11日（四）上午10:00-12:00鹽埔消防隊旁籃球場