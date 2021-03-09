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墾丁民辦春吶熄燈 官辦「台灣祭」清明節要來了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年8月底在墾丁大灣遊憩區舉辦「屏東獨立音樂季－唱給海聽」，今年4月2、3日邀近百組原創音樂人與樂團齊聚墾丁，讓音樂人和和樂迷重拾感動。 圖／本報資料照
屏東縣政府去年8月底在墾丁大灣遊憩區舉辦「屏東獨立音樂季－唱給海聽」，今年4月2、3日邀近百組原創音樂人與樂團齊聚墾丁，讓音樂人和和樂迷重拾感動。 圖／本報資料照

曾掀起流行音樂浪潮的墾丁春天音樂季，前年剩一場苦撐，去年因疫情無人申請，墾管處去年底公告今年清明連假場地和時間，截止日仍無人申請，也宣告今年再熄燈；屏東縣政府不讓歷史悠久且帶動龐大音樂經濟商機的音樂活動消失，將以全新的「台灣祭」獨立音樂品牌在墾丁呈現，4月2、3日邀近百組原創音樂人與樂團齊聚墾丁，讓音樂人和和樂迷重拾感動。

墾丁春天音樂季源於1995年4月，2名來台旅遊的美籍青年吉米和韋德，和友人到墾丁開收費演唱會，取名「春天吶喊」，自此掀起一股「春吶熱」，看中音樂經濟商機的大小音樂派對隨之而起，也衍生治安、破壞環境等亂象，墾管處14年前納管，在清明連假開辦墾丁春天音樂季，去年受疫情影響無人申請，今年依例開放鵝鑾鼻、大灣2處場地，即使降低租金，還是無人申請。

縣府國際暨傳播處長鄞鳳蘭說，墾丁春吶超過20年的孕育，曾在屏東創造台灣的音樂浪潮，即使在各類大環境的起伏裡，原創音樂的種子，每年都在墾丁舞台上生生不息；縣府去年在墾丁大灣遊憩區舉辦「屏東獨立音樂季－唱給海聽」，造就了過往記憶中曾經的美好，今年以更大的高度與格局，打造未來下一個世代音樂浪潮聚焦的重點。

她說，4月2、3日將與台中舉辦「山海屯音樂節」的團隊合作，打造全新的墾丁獨立音樂品牌「台灣祭」，邀請董事長、玖壹壹、怕胖團、八十八顆芭樂籽、男子漢樂團、台客電力公司等樂團和音樂人，每天4個舞台開唱，1日也有音樂暖場活動，在墾丁的沙灘上見證這最接地氣的一刻

廖姓「春吶迷」說，4月春吶是春暖花開時節，獨立創作樂團在大草坪多個舞台同時開唱，曲風涵蓋搖滾、爵士、藍調、雷鬼，以藍天為幕，綠地為毯，樂迷或隨音樂起舞、啜飲啤酒、享美食，彷如一場歡樂音樂嘉年華，舞台一離開墾丁，感覺「味道」就不對了，「台灣祭」雖無法完全取代，但也讓人期待。

墾丁 屏東縣政府 樂團

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