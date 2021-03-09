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高雄站西路開通 加強標示並禁大型車進入

中央社 / 高雄9日電

高雄車站臨時站西路昨天開通後，仍有多項標示及號誌秒數不盡理想。市府交通局今天說，昨晚已增加禁行大型車進入標示，及建國、中山路口行人綠燈秒數延長等，以提升道路服務。

高市府副市長林欽榮指出，依據交通局智慧運輸中心監控，總體分析站西路開通後的道路服務水準平均速率優於原中博高架橋平均約20公里的行車速率。

綜整站西路8日通車狀況，交通局指出，站西路首日交通狀況穩定，車多時段集中於尖峰時間，服務水準可維持原中博通行水準，市長陳其邁責成交通局持續運用車流偵測器材監測、滾動檢討，提供安全有序的道路服務。

交通局持續觀測車流及做路網最佳化調整，有關網友建議及工程的不足，包括建國、中山路口行人綠燈秒數延長、臨時站西路禁行大型車牌面等，已於8日晚上完成，就是要提供最佳的道路服務、強化標示，以利車流順暢。

交通局表示，工程人員持續檢視標誌標線號誌運作、智慧運輸中心24小時監控車流、警察局動員526人次警義交疏導站區周邊交通，為讓民眾適應新路型、新路網及人行等動線；通車首日，尖峰時間交通狀況穩定也無嚴重壅塞。高市府為讓交通順暢，臨時站西路崗哨及人員疏導將持續到4月7日。

警察

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