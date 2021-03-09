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高雄今天空品差 敏感族群要留意

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
根據高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天高雄戶外空氣不佳，呈現較大範圍橘色提醒，敏感族群最好減少外出。記者王慧瑛／攝影
根據高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天高雄戶外空氣不佳，呈現較大範圍橘色提醒，敏感族群最好減少外出。記者王慧瑛／攝影

根據高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天高雄戶外空氣不佳，呈現較大範圍橘色提醒，敏感族群最好減少外出。

「空氣報你知」提醒，今天上午高雄戶外空氣品質以「橘色提醒」為主，與昨天同時段相比，空氣略有轉差。吹往台灣的東北風略有減弱，整個西半部擴散條件也稍轉差，汙染物累積狀況也比前幾天更明顯，整天的空氣品質達到「橘色提醒」程度，敏感族群要多加注意。

今天大環境吹東北風，西半部偏北風，整體風速略減弱。東北風減弱，導致大範圍風速降低，擴散條件轉差，空氣品質呈現「較長時間橘色提醒」。今天天氣以多雲為主，溫度微涼到舒適，但建議全天減少戶外劇烈運動。

興達電廠配合空品減壓策略，2、4號機停機中，1號、3號機友善降載減排中。

空氣品質 高雄市

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