北大武山登頂神犬小黑 莊主籲山友別再餵食

登北大武山的山友可能發現過有小黑狗常在山路間出入，或陪山友攻頂，北大武山檜谷山莊莊主吳德發今天在臉書分享登頂狗的故事，並籲山友別再餵食，因為牠們不屬於山上動物。

吳德發也是臉書（Facebook）屏東林管處北大武山資訊站的小編，他最近一連串以「北大武山小故事」分享北大武山山友的故事，「登頂的小黑」是第14篇的主角，也讓許多山友在留言處紛紛分享遇見「小黑」的照片，及了解一直以來北大武山總會有「登頂狗」陪伴山友。

吳德發指出，幾天前一名女性山友口氣急促跟他說，三角點有一隻小黑狗，很擔心狗狗安危，怕牠沒有辦法下來，吳德發笑回，「牠早在2個小時之前就下來跟我說，後面有一堆兩隻腳的動物，步伐不穩，叫我關心你們的安危」。

細數這些登頂狗常客，吳德發表示，第一隻應該是很多年以前的一隻米格魯，名叫「福氣」，登頂非常多次，搖尾乞憐模樣，總是能夠獲得無數的獎賞，於是一而再再而三地登頂。

吳德發說，後來「福氣」據說誤食毒餌死於非命，山友還把狗狗的名字寫在三角點，但他登頂時把名字清除掉了。

第2隻、第3隻分別是「小黑短毛一號」、「小黑長毛二號」，現在這一隻是「小黑短毛三號」。吳德發表示，這些可愛的小狗不管是從新登山口上來，或者是從牌樓上來，都請山友不要餵食。

吳德發表示，狗狗不屬於山上的動物，不要餵食，讓牠回到主人的身邊，尤其是在檜谷山莊，因為很多山友會餵食，小黑已經會排隊領便當，再餵食下去「牠就要變成駐點神犬了」。

吳德發也請山友不必擔心「小黑」的安危，他說，這些狗狗在經過人類所謂的困難地形，比如說ㄇ字鐵、拉繩區，牠會一溜煙地從別的路徑跑到人的前面等候。

吳德發說，從他第一次看到「小黑」，到現在已經登頂多次，「小黑」變得肌肉結實、骨骼精奇、目光炯炯有神，登山有益健康，小黑儼然已是代言狗，他鼓勵民眾「放下你的滑鼠，丟下你的雜務，來吧！」

吳德發也請山友不必擔心，「小黑很友善，不會傷人，狹路相逢請不要害怕， 可以的話盡量引誘牠下山。」