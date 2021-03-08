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乾旱缺水 美濃吉洋居民日載20趟水才夠用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃吉洋地區深水井抽不出地下水，居民必須自已去找替代水源，一天約要載20趟水才夠用。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃吉洋地區深水井抽不出地下水，居民必須自已去找替代水源，一天約要載20趟水才夠用。記者徐白櫻／攝影

南部水情不佳，美濃吉洋一帶居民去年5月曾發生深水井枯竭缺水，今年無水可用的窘狀提早在農曆年發生，居民天天載水，年年缺水痛苦不已。自來水公司七區管理處表示，水公司可提供水源，居民可與美濃營運所聯繫；缺水居民須開闢新水源才能進行自來水延管工程，要從根本面解決問題。

美濃區的吉洋、吉和、吉東及清水等里，約有近千戶住家因沒有自來水，家家戶戶鑿井抽取地下水，近3年來，農曆年過後進入旱季，水井逐漸抽不出水，居民想辦法找水源。

去年沒有颱風帶來雨量，美濃地區缺水問題比以往更嚴重。吉洋里長曾順昌說，吉洋里1至4鄰十多戶住家開鑿20米深水井，2個月前抽不到水，居民須騎車去土地公廟載水。邱姓長輩說，每天要載水20趟，小孩若不在家，體力根本負荷不了，缺水噩夢年年上演。

自來水公司表示，可提供自來水給居民取用，缺水民眾可與美濃營運所聯繫；若當地民眾同意開鑿新井作為新水源，年底完成水源開發，完工後就可以施作自來水延管工程，解決吉洋、吉東、吉和及清水等4里缺水問題。

美濃 雨量 地下水

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