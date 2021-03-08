澎湖棲地復育有成 杭灣珊瑚海洋花園吸睛

澎湖縣政府推動海洋棲地復育有成，馬公鎖港杭灣的珊瑚海洋花園，去年吸引6萬名遊客浮潛看花花世界，創造6000萬元產值，杭灣的成功經驗，未來將在其他適合珊瑚的澎湖海域推廣。

澎湖縣政府自民國105年起、斥資新台幣300萬，縣府水產種苗繁殖場在馬公鎖港杭灣，打造全台首座人造珊瑚海洋花園有成。今天主管工作會報移師至水產種苗場，由甫獲得「公務人員傑出貢獻獎」技士柯志鴻報告杭灣珊瑚海洋公園推動成果。

柯志鴻說，在推廣海洋資源復育，運用外界資源成功在鎖港杭灣海域打造全台首座珊瑚海洋花園，研發「珊瑚培育桶」及「海藻養殖裝置」，並取得台灣新型專利，輔導漁民養殖，增加大型海藻養殖產值。

柯志鴻表示，推動珊瑚礁棲地復育，包括培育海膽、鐘螺、硨磲貝等多樣化珊瑚礁生態系物種，創造五彩繽紛海洋花園，同時協助社區發展生態旅遊。

另外，為解決大型海藻無法全年生產供養殖問題，柯志鴻克服水溫與光照的限制，研發長莖葡萄蕨藻（海葡萄）及鋸齒麒麟菜生產模組，並輔導餐飲業者開發大型海藻特色料理。

柯志鴻表示，104年海洋花園造訪人次2萬人，109年增加至6萬人，以每次浮潛遊程費用1000元計算，創造6000萬元經濟效益，未來將珊瑚海洋花園成功模式複製至澎湖其他適合珊瑚生長海域。

澎湖縣長賴峰偉對期推動海洋棲地復育與推廣的努力，讓澎湖海洋復育成果豐碩表達肯定，他表示，未來將珊瑚海洋花園成功模式，複製至澎湖其他適合珊瑚生長海域；期許縣府同仁勇於任事，面對問題，創新突破，成為澎湖進步新動力。