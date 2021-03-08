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全民下單搶救 大樹鳳梨價格續走揚

中央社 / 高雄8日電

中國下令3月起禁台灣鳳梨進口，全民興起搶救鳳梨熱，團體及網路揪團下單，熱潮果然讓鳳梨價格走揚，高雄市大樹區鳳梨產地價續漲，每台斤從新台幣12元漲到18元，甚至追不到貨。

高雄市大樹區農會前總幹事張清榮今天指出，稍早鳳梨價格約維持在不低於每台斤12元，但是在全民搶救鳳梨熱之後，產地價格節節上漲，部分已經走揚到每台斤18元，還追不到貨；呼籲民眾的愛心留一些到4月鳳梨盛產時訂購，讓農民持續受益。

中國大陸2月底通知3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，一度引發農民擔心鳳梨價崩，但是國人大團結興起揪團下單或企業團購鳳梨，政府也協助拓展外銷通路，致鳳梨產地價格持續一路走揚，已從日前每台斤12元一度飆到18元，且可能上看20元。

不僅產地價格走俏，在台北水果拍賣市場的金鑽鳳梨價格也一路上漲，3月2日每公斤均價約21元，3月6日一度漲到35元，上漲幅度驚人。

張清榮表示，總統蔡英文上月28日走訪大樹鳳梨園對果農喊話「免驚、免煩惱、政府挺你」，政府會打開鳳梨行銷通路；國人愛心及政策果然讓鳳梨價格賣得嚇嚇叫。

他表示，連日來鳳梨訂單不斷，產地有追不到貨源的情形，只能延後出貨日期，他籲民眾保留愛心、銀彈，留待4月鳳梨盛產，讓農民持續受益。

農業局統計，高雄鳳梨全年生產量約5萬6000公噸，4到6月都還是盛產期，高雄種植面積以大樹區56%最多、內門及大寮、鳥松區也有；109年高雄鳳梨外銷量為6590公噸。

鳳梨 農民 愛心

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