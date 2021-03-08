屏東市特色門牌出爐 高屏舊鐵橋意象獲選

屏東縣政府為提升城市美學、在地文化認同及推展觀光，進行全縣創意特色門牌的汰換，屏東市特色門牌今天經民代和里長票選出爐，由高屏舊鐵橋意象獲選，8月起逐步汰換。

縣政府民政處今天在屏東市公所舉行家戶特色門牌說明會，現場由屏東市區的縣議員、市民代表、里長票選，圖案有阿猴城、雞蛋花及舊鐵橋等3種設計，最後由舊鐵橋獲選。

民政處表示，將從8月起開始汰換，先從里鄰未調整的地區執行，里鄰調整的地區則較晚再換新。

縣府為了提高在地文化認同感並推廣觀光發展，逐年編列預算進行門牌汰換更新，民國106年完成琉球鄉、牡丹鄉和泰武鄉的汰換，109年已完成10鄉鎮特色門牌更新換發。

民政處表示，今年更新區域包括屏東市、潮州、東港、內埔、新園、崁頂、南州、九如、鹽埔、高樹、麟洛、竹田、車城、滿州、佳冬、枋山、春日、獅子、長治及新埤等20個鄉鎮市。

民政處指出，今年特色門牌由屏東旅美設計師江孟芝設計，結合知名景點、農漁特產等地方特色，也在20個鄉鎮市分別召開說明會，向地方首長及民代說明設計風格及理念。

民政處指出，目前已經完成更新的鄉鎮都獲好評，今年3月起從內埔鄉開始更新，預計年底前全數更新完成，帶動另一波城市美學。