台南鳳梨接單順 黃偉哲：過關沒問題

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時，對於近日促銷鳳梨的狀況表示，除了一般銷量外，台南市還接到來自各行業的訂單共6萬6000箱，今年台南鳳梨產銷過關應該沒問題了。

黃偉哲表示，近日時時在努力促銷鳳梨，前幾天也與便利超商等其他系統洽談過，到目前為止，台南市在正常一般銷量之外還接到共6萬6000箱的訂單，等於是提前發動大家吃鳳梨，而且台南挺屏東、高雄，他們就來挺台南，大家發揮互助的精神。

他說，除了鳳梨之外，台南市也超前部署了其他果品，鳳梨的外銷系統對中國大陸的依存度比較高，其他像芒果、柚子的依存度比較低一點，鳳梨這關過了後，其他的問題相對比較少。

黃偉哲表示，這6萬6000箱訂單將分散到3月、4月、5月，因為台南市生產的鳳梨3月份的鳳梨才剛剛出來，只占市場上很小一部分，現在產量比較大的是屏東與高雄，台南市政府做了分散市場、分散訂單的準備，也做了自助人助、互相幫助的準備，預期今年鳳梨產銷過關應該是沒問題了。

全台鳳梨種植面積約1萬1794公頃，主要產區為屏東縣、南投縣、嘉義縣及高雄市。台南市種植面積約1740公頃，僅次於屏東縣。預估今年度台南地區鳳梨總產量達7萬多公噸，因去年外銷平順農民產期調節致今年盛產期間約4、5月，台南地區將於3月中下旬陸續上市。

台南市鳳梨產區以關廟、歸仁、新化及山上為主要產地，種植品種以台農17(金鑽)為主，預計4月進入台南鳳梨盛產期。目前農業局隨時監控各地產銷情形，適時調整相關因應措施。