台灣鳳梨愈「打」愈旺 大樹產區價格昂揚貨源短缺

大陸3月起禁止台灣鳳梨輸入，掀起國內搶救鳳梨，高雄市產區最近鳳梨價格昂揚，幾乎追不到貨，訂單出貨日期已延後到3月底及4月初，成為鳳梨農今年的「意外收穫」。

高雄大樹區農會總幹事張清榮表示，最近因大家一直採買鳳梨，產地貨源短缺，市場拍賣價格也從一斤15、6元，上揚到18元甚至20元！

他表示，目前各地鳳梨，均是分階段催花催熟，因此鳳梨的產量自2月起， 逐月增量上市。今年3月碰到大陸禁鎖台灣鳳梨，國內興起「採買熱」，力挺鳳梨農。，這一梯鳳梨還不到3月中旬的黃熟期，就大批採收出貨，幾乎整個3月的量都已售罄，沒什麼貨可供應，因此一般消費大眾及公司行號、機關團體的訂單，都先採預購，待月底再陸續出貨。

大樹區農會表示，往年大樹鳳梨外銷價格在一台斤13至14元間，內銷也有10至11元，今年碰到大陸禁銷，價格意外拉抬，外銷價一斤追高到18元以上，農民荷包不無小補。