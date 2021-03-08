站西路開通 陳其邁：交通算順暢續監控降低衝擊

配合高雄車站周邊交通變革，車站南、北向交通今天改站西路平面通行。市長陳其邁走過一遍並掌握相關數據，對於交通認為還算順暢，市府會續監控並動態調整以降低交通衝擊。

高雄市區鐵路地下化及配合站區改造工程，工程單位自2月27日起9天先拆除中博高架橋引道共420公尺，後續主橋預計2個月內拆完。上午6時，貫穿中山、博愛路交通改走平面臨時站西路，車站主要出入口也配合調整，站西路平面通車首日，陳其邁一早走了一遍，出席在市長官邸的婦女節活動，媒體受訪做上述回應。

他指出，試走過一遍，市府交通局監控相關數據，交通還算順暢；臨時站西路開通啟用和過去中博高架橋的服務很不一樣，尤其城市景觀截然不同，如果往南行，可以看到85大樓、往北行看到柴山，網友留言「看起來海闊天空、和過去的景象不同」。

有關路面鋪設及標線的問題，他表示，民眾關心「道路彩色瀝青磨擦係數是否安全」，其實防滑係數都有65%以上，有部份還達到80%，也請民眾放心。標線已在昨天清晨完成，他認為可能牽涉交通習慣及動線，民眾車流或車速反應會比較慢。

陳其邁說，已要求交通單位持續監控交通流量及燈號，隨時做動態調整，包括標線如有不足要趕快調整，以及義交或義工導引協助交通疏導等，調適期的問題應立刻協助及改善，盡量做到民眾方便、交通衝擊降到最低。

依高市府資料，這次中博高架橋拆除創下多項紀錄，包括時間史上最短(高雄鐵路地下化工程中拆除時間最短)、最多車道(站西路施工期間提供6車道服務)、民眾參與(工程觀看人數達30萬人)、政府合作(中央與地方政府共同促成)、睦鄰關懷最深入(事前拜訪周邊12個里居民計6424戶)等。