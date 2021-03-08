高雄槍聲隆隆 藍中常委：港都變「慶記之都、高譚市」

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭在臉書表示，高雄市才剛被媒體披露，今年1月到2月中旬已發生17件重大刑案，不僅高居六都之冠，破案率更是六都之末。未料，在短短的一周內，高雄市又發生了兩起的街頭槍案，頓時間港都四處槍聲隆隆，不禁令人憂心，難道高雄已成為名符其實的「慶記之都」了嗎？

黃紹庭表示，昨天發生在高雄大樹區的街頭槍擊案，嫌犯還是一位家暴保護令執行中的列管者，居然可以隨隨便便拿出槍枝公然犯案，難道保護令形同虛設？管制者不是應該要被定期訪視？高雄警局的家防官真的有落實預防工作嗎？「陳其邁市長，請問你的社會安全防護網到底出了什麼問題？」

黃紹庭說，陳其邁補選上任至今才半年多，高雄市警察局長卻已經兩度更換，看來，一再地換警察局長，高雄的治安也沒有變好，反而坐實警界高層人士政治鬥爭之說，造成基層警員整體士氣浮動，更讓不肖之徒能趁虛而入，導致治安問題變得層出不窮，就連上周嘉義綁架案的歹徒，也選擇逃亡到高雄來，不知是否也是因為高雄的治安敗壞之故？

黃紹庭指出，去年8月高雄市長補選時，陳其邁號稱「光榮回歸」，誓言要「2年拚4年」，結果如今還沒看到高雄要怎麼「光榮」，不但市政問題百廢待舉，連與市民朋友生命財產最息息相關的治安問題，也令人搖頭。槍枝泛濫，連一位麵包師傅都能拿出手槍，擊發10幾枚子彈，讓市民不寒而慄。一個無法保障讓人民免於恐懼的自由政府，又有何資格自誇執政品質保證？

黃紹庭感嘆，近來高雄市中博高架橋拆除，市府沾沾自喜地稱動用了3500多人次警力，對照最近發生的治安重大事件，顯得格外諷刺，如果邁邁市府能將警力資源合理運用，關照到社會最陰暗幽微的角落，相信將能有效避免憾事再度上演。

黃紹庭奉勸陳其邁，請將執政心力專注在治安問題上，不管是過度的政治操作或「大內宣」行為，都無法掩蓋施政不力、治安敗壞的問題，市民朋友們的眼睛是雪亮的，您還是好好地做做實事，才是正本清源之道，高雄市不能成為「高譚市」。