市長官邸首開放 陳其邁宣示挺女權推平權政策

高雄市政府今天選在婦女節於首開放的市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」，市長陳其邁表示，高市內閣有12名女性首長，較去年增1倍達36%，未來也會推動保障婦女權益政策。

「2021高雄婦女節」上午在高雄市長官邸舉辦，也是官邸提供民間社團申請使用後，辦理的第一個全市性活動。陳其邁表示，官邸第一次對外開放就提供給高雄女性，因為高雄有很多引領全國的政策都與婦女有關。

陳其邁接受媒體聯訪表示，市府的33個局處首長有12席女性，已達到36%，也代表女性朋友在各行各業能力其實跟男性不會有所不同；市府也儘力落實促進女性就業，尤其單親或是弱勢婦女的保護補助，並希望藉此共同促進聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」。

針對陳其邁當選後第一次開放的市長官邸，未來會不會開放租借，陳其邁回應，希望大家多利用這個場地，因為它很適合辦讀書會或社團親子活動；主要是希望民間社團可以進到公部門決策，「官邸都可以開放，還有哪裡不能開放呢。」

陳其邁也回憶自己在民國94年擔任代理市長時，婦權團體希望能拆除「仲介外籍新娘」的歧視看板，陳其邁當時各處尋找拆除法規，隔天就全面拆除看板，成為全國第一個沒有歧視新住民看板的城市，各縣市也陸續跟進。

另外，市府也有感於女性常因照顧家裡長輩、孩子而無法就業，因此推出「24小時臨托照顧服務」，讓女性有時間喘息，或在職場繼續追尋夢想；為強化弱勢孕婦產檢行的安全，更推出產檢搭乘計程車交通補助，期望以多元支持服務，減輕婦女育兒負擔。

高雄市婦權委員會委員譚陽表示，陳其邁大幅晉用女性首長，尤其當中有許多都是有豐富實務經驗的女性，看得出來市長是想要做事的人。來自越南的婦權會委員岑歡琼認為，新住民女性需要經濟的支持與協助，感謝陳其邁成立新住民會館，藉由新住民政策與服務來支持更多新住民姊妹。