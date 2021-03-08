屏宮廟公益口罩水果入圖 旅美設計師江孟芝操刀

屏東縣政府邀請宗教團體共同發起「屏東我罩您」公益活動，獲6大宮廟響應，集資520萬元慨捐200萬片口罩，並邀旅美設計師江孟芝以屏東7款水果設計圖案，同步行銷產業。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，屏東縣政府邀請縣內宗教團體共同發起「屏東我罩您」公益活動，獲6大宮廟響應，集資新台幣520萬元慨捐200萬片口罩。公益口罩由「屏東女兒」江孟芝設計，與「國家口罩隊」南六公司合作，生產7款專屬屏東的水果口罩，有鳳梨、蓮霧、芒果、火龍果、西瓜、香蕉及檸檬圖案，今天在在縣府舉行捐贈儀式。

江孟芝不僅在德國紅點傳達設計大獎、美國IDA國際設計獎等國際設計賽事得獎，也是暢銷作家及紐約視覺藝術學院研究所講師。

她表示，防疫是沈重的，希望藉由親民的水果也讓創造生活樂趣，出門帶著「一片檸檬」，「一片」有雙關含義，也代表一片口罩。設計方式跳脫傳統，以現代幾何方式呈現，口罩折起來與張開都有圖案，進而呈現水果特色，顏色設計繽紛飽滿，口罩小細節都有注意到，口罩帶子也跟水果顏色搭配。

南六公司說，水果口罩意義重大，「原來口罩可以設計得這麼鮮豔」，也是公司首次採用水性印刷，特別購買印刷機器，因為色彩面積大，墨水著色後，要花三到四天靜置，墨水乾了之後再上口罩機，會需要花5到6天時間完成。墨水從英國進口，食用型墨水，符合歐盟相關規定。

縣長潘孟安表示，口罩對於弱勢族群是個負擔，所募資製作的口罩將由縣府分送縣內低收入戶、中低收入戶、社福團體、醫護人員及關懷據點，感謝捐款廟宇發揮宗教安定社會的力量。

潘孟安表示，近來因中國片面禁止進口鳳梨議題發燒，農產再度受到矚目，廟宇捐贈的公益口罩關懷弱勢更支持農產品，當口罩成為日常必需品，只要結合城市美學設計，就能同步行銷產業，更行銷屏東，這就是屏東「多一度」的創意。

捐公益口罩的6大宮廟，包括財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮、屏東都城隍廟、財團法人屏東縣東港朝隆宮、財團法人台灣省屏東縣東港東隆宮、車城福安宮、屏東市海豐三山國王廟。