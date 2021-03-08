金門水頭大型旅客中心開工 新國門2024年亮相

總工程經費近新台幣30億元的金門水頭港大型旅客服務中心新建工程，10日將舉行開工典禮，預計2024年1月竣工。金門縣政府期盼這個全新門戶，提供未來兩岸小三通優質服務。

金門縣港務處表示，水頭旅客中心去年11月26日決標，由永青營造工程公司承攬施作，12月31日完成簽約，今年2月23日正式開工，工期為1050日曆天，預計2024年1月竣工。

廠商將在10日舉辦開工祈福儀式，邀請縣長楊鎮浯等人，一同祈求工程順利、人員平安、諸事圓滿。

港務處指出，本案初期工項為結構體的支承基樁打設作業，目前廠商已規劃辦理基樁樁心測量、鍍鋅鋼筋材料進場、鋼筋籠組立等作業；各項材料設備運輸方式原為台灣本島海運到料羅港再轉陸上運輸至水頭工區，單趟的陸上運輸時間需花費將近1小時；港務處開放廠商申請專船靠泊水頭港卸貨，可大幅節省大型機具陸上運輸時間及運輸困難。

港務處長何佩舉表示，目前大型機具中的基樁鑽機已自台灣運抵水頭港工區，立刻進行組裝及試機作業，可儘速投入展開基樁鑽掘施工，同時規劃安排鑽機操作工班兩組一併進場施作，後續將視各項作業進度需求調整機組與人力數額，加速工程進度。

港務處表示，旅客中心施工範圍廣闊，而且介面複雜度高，是金門地區指標工程，也是民眾殷切期盼的國門意象展現，縣府非常重視；為加強施工進度管控，已針對施工階段設定二階段里程碑。

第一階段為開工後310天需澆築完成旅客中心結構體一樓板，第二階段為開工後660天需完成旅客服務中心主體結構，並在1050天完工。

水頭港大型旅客服務中心新建工程歷經招標不順及廠商財務狀況導致解約，在2019年11月與前標廠商終止契約，2020年2月重新啟案，由永青營造以28億840萬元得標。

港務處期許永青營造藉由原案施工經驗傳承解決並改善基樁工程施工難題，在未來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情獲得控制下，在工程竣工後與廈門五通三期新碼頭重新對話，並辦理復航作業與旅運對接工作，讓水頭旅客中心這個新門戶，提供兩岸人民充足的小三通服務運能與優良的服務品質，重新打造金門觀光旅遊新景象，也能成為金門現代建築風貌指標。