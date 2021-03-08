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舉辦婦女節活動 高雄市長官邸首次開放

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁上午出席「2021高雄婦女節」活動，並贈花給所有市府女性局處首長。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁上午出席「2021高雄婦女節」活動，並贈花給所有市府女性局處首長。記者蔡孟妤／攝影

今天是婦女節，高市府在市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」活動，這也是官邸提供民間社團申請使用後，辦理的首個全市性活動。市長陳其邁說，希望共同促進聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」，市府也推動多項保障婦女權益政策。

陳其邁上午出席「2021高雄婦女節」活動，陳其邁說，市府在33個局處首長（含空大）裡，有12名女性，已達到36%，希望各行各業在職場上都不會因性別而有所不同，也盼共同促進聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」等做法，官方跟民間合作，共同推動。

陳其邁說，市府也全力落實保障婦女權益，包括推出「24小時臨托照顧服務」，讓女性可以有時間喘息或在職場追尋夢想；另為強化弱勢孕婦產檢的交通安全，推出產檢搭乘計程車交通補助，盼以多元支持服務，減輕婦女育兒負擔。

「2021高雄婦女節」在市長官邸舉辦，陳其邁說，這也是他當選市長後，首次進去官邸；也希望市民能多利用官邸場地，不論是辦讀書會、社團活動或親子活動等都非常適合，市府也會提供最好的服務。

陳其邁說，開放民間社團申請使用官邸，代表的意義是希望民間社團可進到公部門的決策裡，「因為官邸都可以開放，還有哪裡不能開放的？」期許市府在政策的制定上能夠更接地氣，從人民的角度思考，這是開放官邸最重要的意義。

今天是婦女節，高市府在市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」活動。記者蔡孟妤／攝影
今天是婦女節，高市府在市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」活動。記者蔡孟妤／攝影
今天是婦女節，高市府在市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」活動，這也是官邸提供民間社團申請使用後，辦理的首個全市性活動。記者蔡孟妤／攝影
今天是婦女節，高市府在市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」活動，這也是官邸提供民間社團申請使用後，辦理的首個全市性活動。記者蔡孟妤／攝影

陳其邁 婦女節 女權

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