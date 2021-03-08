聽新聞
test
0:00 / 0:00
舉辦婦女節活動 高雄市長官邸首次開放
今天是婦女節，高市府在市長官邸舉辦「2021高雄婦女節」活動，這也是官邸提供民間社團申請使用後，辦理的首個全市性活動。市長陳其邁說，希望共同促進聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」，市府也推動多項保障婦女權益政策。
陳其邁上午出席「2021高雄婦女節」活動，陳其邁說，市府在33個局處首長（含空大）裡，有12名女性，已達到36%，希望各行各業在職場上都不會因性別而有所不同，也盼共同促進聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」等做法，官方跟民間合作，共同推動。
陳其邁說，市府也全力落實保障婦女權益，包括推出「24小時臨托照顧服務」，讓女性可以有時間喘息或在職場追尋夢想；另為強化弱勢孕婦產檢的交通安全，推出產檢搭乘計程車交通補助，盼以多元支持服務，減輕婦女育兒負擔。
「2021高雄婦女節」在市長官邸舉辦，陳其邁說，這也是他當選市長後，首次進去官邸；也希望市民能多利用官邸場地，不論是辦讀書會、社團活動或親子活動等都非常適合，市府也會提供最好的服務。
陳其邁說，開放民間社團申請使用官邸，代表的意義是希望民間社團可進到公部門的決策裡，「因為官邸都可以開放，還有哪裡不能開放的？」期許市府在政策的制定上能夠更接地氣，從人民的角度思考，這是開放官邸最重要的意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言