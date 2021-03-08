難道高雄剩我沒槍？女議員批治安差 陳其邁：專案掃蕩

高雄方姓離婚夫妻吵架，釀成2死槍擊案件，嫌犯今上午抓到逃逸嫌犯，宣告全案偵破。高雄市長陳其邁今表示，改造槍枝的問題，高雄市警察局會協同警政署，針對肅槍部分，必須做專案掃蕩。

高雄64歲方姓男子與簡姓前妻昨傍晚發生爭執，方男一氣之下竟持槍打死上前勸阻的劉姓、吳姓男子，事後畏罪潛逃。警方今上午9點多逮到方嫌，將他帶回仁武分局偵訊，從接獲報案不到15小時，宣告全案偵破。

陳其邁上午受訪表示，警察15小時就立刻偵破，該案的改造槍枝等問題，高雄市警察局也會協同警政署，針對肅槍這個部分，必須做專案的掃蕩。

不過日前高雄鼓山區也曾發生警匪槍擊戰，短時間內有2起犯嫌持槍案件，也引來藍營議員批評治安敗壞。國民黨高雄市議員李雅靜甚至嘲諷說，「難道高雄只剩我沒有槍？」

國民黨市議員陳若翠今也細數高雄這半年來的治安事件，去年9月苓雅某酒店一夜遭砸兩次、10月鳳山開槍討債、11月前鎮分局旁民宅遭人持槍掃射、12月鳳山警方對倒車衝撞員警的駕駛開了11槍。

陳若翠說，今年的治安情況比去年更糟，2月初鳳山一男子在家被友人開槍擊斃、過年前後鹽埕夜市鬥毆及網紅在舞廳遭酒客刺傷；6天前高雄美術館附近的高級大樓驚傳警匪槍戰，雙方互開20多槍，一名嫌犯中彈身亡；昨天晚上又有大樹區又發生槍擊案，兩名和事佬調解夫妻感情糾紛時遭開十餘槍雙雙不治。呼籲內政部長徐國勇親自下來坐鎮。

陳若翠批徐國勇在韓國瑜當市長時，醜化高雄治安，說高雄是黑道在治理，還親自南下坐鎮，只為了給韓難看；現在卻以前種種譬如昨日死，高雄一年連換三位局長、治安敗壞，怎麼都不敢吭一聲？