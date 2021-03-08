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拆中博高架橋、站西路開通 高雄車站華麗轉身

中央社 / 高雄8日電

高雄中博高架橋引道拆除，車流今天起改平面行駛站西路，高雄市副市長林欽榮率首長勘查，感謝大家將「不可能」的任務順利完成讓車站華麗轉身，為讓交通順暢崗哨持續到4月7日。

上午6時，高雄車站臨時站西路開通，中博高架橋拆除後的高雄車站前、後站車流改雙向通行站西路，有不少人、車對於臨時站西路的交通動線不熟悉，所幸沿路路口有人員及警力崗哨導引說明，讓遲疑的民眾可以快速找到動線。

臨時站西路限時速30公里，交通局表示，通車後的平均速率約有20公里；有關建國路、九如路尚有部分道路標示不清楚等，交通局允諾會儘快改善、更清楚標示，以利用路人更快速辨識。

林欽榮表示，9天拆除中博高架橋的任務從「不可能」變成「可能」非常不容易，尤其臨時站西路開通，車流狀況順暢，為了確保用路人熟悉路況，75個道路崗哨會持續到4月7日，並提高見警率。

有關道路Google地圖的搜尋尚未跟上更新，預計稍後會重新拍攝更新以利用路人搜尋使用。

他表示，站西路臨時性使用是為了要有更美好車站及「城市客廳」門面等，未來站西、站東路開通會是環抱型，預計明年9月完成；高雄帝冠建築願景館預計8月啟動遷移，2023年會讓「高雄車站特定專用區」完整呈現。

中博高架橋拆除工程造成用路人及店家的不便，林欽榮偕鐵道局南工處長劉雲生、民政局長閻青智鞠躬致謝，也感謝工程人員的辛勞。

臨時站西路開通，林欽榮表示，更具意義的是縫合了過去因為鐵路自1941年開通後阻斷三民區及新興區，而且也讓高雄車站華麗轉身，這是歷史性的一刻。

臨時站西路通車，交通局長張淑娟呼籲用路人留意路況資訊並說明臨時站西路在九如與建國路口有兩個轉彎，為了避免車流壅塞，盼用路人要放慢速率，再者，臨時站西路也禁止大型車輛行駛，籲用路人依現場牌面指示行車，以維交通安全。

高雄車站 高架橋

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