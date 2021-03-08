疑神轎入廟等太久 高雄廟會陣頭爆發肢體衝突

高雄市左營區元帝廟昨晚舉辦遶境活動，鄭姓、劉姓及吳姓陣頭成員疑似在等神轎入廟時等太久，與不同陣頭的柳姓男子爆發肢體衝突，鄭男3人拿現場椅子砸向柳男，造成頭部撕裂傷，警方獲報立即以優勢警力將雙方隔離，詢後依妨害秩序、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，當時已接近遶境尾聲，不同陣頭陸續於廟宇後方倉庫等待神轎入廟，鄭姓（41歲）、劉姓（41歲）、吳姓（38歲）男子疑似等太久，與柳男（26歲）起口角爭執，後又爆發肢體衝突，鄭男等3人持現場椅子攻擊柳男，雙方陣營見狀趕忙將4人拉開，在現場維護秩序的員警獲報也到場。

左營警分局表示，分局因應廟會活動，編排快打部隊、機動巡邏及蒐證等警力於廟前廣場待命，接獲有人打架訊息立即趕往現場，到場時雙方互相叫囂但已無攻擊行為，員警先將雙方隔離、通知救護車將柳男送醫，並現場逮捕鄭男，再漏夜帶回劉、吳2人到案，詢後將3人送辦。