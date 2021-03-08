魯凱族傳統工法營造石板文化矮牆 部落文化傳承

部落文化傳承！屏東縣霧台鄉大武部落是重要魯凱族聚落，八八風災後居民未遷離，但風災將簡易自來水系統摧毀，尋找水源成為課題，部落族人努力與林務局屏東林管處協助下，在部落周邊找到水源，以傳統砌石工法在巡水路邊坡疊砌石板矮牆，讓祖先的工匠智慧傳承下，搭建傳統石板休息工寮，成為生態導覽重要解說站。

林務局屏東林管處支持的「大武部落巡水路邊坡以魯凱傳統工法營造石板文化矮牆暨專業導覽人員培訓」計畫為期3年，今年展現成果，感謝大武部落8名耆老，感謝無私付出4800小時的砌石工藝傳承，也頒發大武部落自然人文生態景觀區專業導覽人員證書，授證21名族人，將是未來部落觀光發展的生力軍。

霧台鄉大武部落，在八八風災後居民仍在山上生活，風災將簡易自來水系統摧毀，尋找水源成為重要的生活課題，部落族人努力及屏東林管處協助下，在部落周邊找到水源，以傳統砌石工法在巡水路邊坡疊砌石板矮牆，鞏固土石崩落，透過耆老3年的培力，讓部落青年精進，將祖先的工匠智慧傳承，搭建傳統石板休息工寮，成爲生態導覽重要的解說站，成果令人感動。

屏東林管處輔導大武部落辦理自然人文生態景觀區導覽培訓，21名族人認證。大武村長歐光夫說，感謝屏東林管處3年來的支持，將來大武哈尤溪的遊程，提供專業的導覽服務，對部落觀光發展更有助益。