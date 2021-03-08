高雄站西路首通車 警義交成「問路站」

高雄中博橋拆除工程完工，站西路今上午6點通車，但仍有不少民眾不適應新路型，站在路口的警義交也成了「問路站」，許多機車騎士停下來問「路要怎麼轉？」站西路禁行大車，也仍有遊覽車誤闖。不過上午車流大致順暢，平均時速有20公里以上。

由於站西路是S型曲線，路型頗為特殊，一早通車後，不少用路人不適應，尤其許多機車騎士不知道該如何轉彎，站在路口警義交常被騎士停下來詢問。

騎士林小姐說，路是S型的，待轉區也配合畫成斜斜的，跟一般筆直道路的十字路口方型待轉區不一樣，她一沒注意就錯過了，只好到下一個路口再轉，多繞了路。

站西路禁止汽車左轉，機車則兩段式待轉，另也禁行大車，但路上卻未看到禁行大車的標示牌面，早上仍有遊覽車不小心誤闖，得靠警義交幫忙攔阻解釋。

除了禁行大車牌面未設，也有民眾反映從建國或九如路轉入站西路，都未見路名指引牌面，也沒有往高雄車站的指示標示。交通局說，禁行大車及路名指引等牌面標示會持續施作，這兩天可完成。

交通局長張淑娟說，今上午站西路通車後，整體車流還算順暢，平均時速有20公里以上。警察局表示，今起一個月內將投入逾萬名警力站崗交維，也會加強取締違規，確保行車順暢和安全。

副市長林欽榮說，站西路是臨時的南北向道路，1年半後站東路通過，屆時與站東路南北分流，形成環抱型路型。

林欽榮並表示，中博橋拆後，高雄車站周邊以後再也不分前驛、後驛，三民區與新興區也不再阻隔，都市紋理縫合。