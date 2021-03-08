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屏東首位女副縣長吳麗雪 社福背景善傾聽整合局處
今天是國際婦女節。屏東縣長潘孟安說，兩性平權是縣政擘劃方針，屏東首位女性副縣長吳麗雪扮整合角色，讓縣府團隊在社會福利、教育、文化各方面，都有亮麗表現，且在公共政策制定，以女性為出發點，達到兩性平權。屏東縣一級主管女性比例有3成，科長以上女性主管達到44％。
屏東縣副縣長吳麗雪從基層社工做起，曾任原高縣社會處長、屏東縣社會處長，潘孟安借重吳麗雪的社福背景，打造屏東縣安居大社區，全人照顧。吳麗雪觀察到社會底層現象，她將在第一線發現的問題面，透過政策面回應。她也期勉社會處社工們，不要限縮自己的角色，在公部門仍可以發揮角色影響力。
「社工在第一線衝刺，了解社區基層問題，從中回應政策」，吳麗雪說，遊戲規則是可以被改變，行政人員要瞭解第一線的想法，才能知道要解決什麼問題。
屏東縣全面推動課後照顧到下午六點，這項政策發想源自於吳麗雪在基層社工第一線觀察，學童放學後，不是每個家庭允許孩童上安親班，兒童保護案件增多，她曾看到放學後，因為沒有課後照顧，孩童們跑到海邊玩溺水身亡，推動屏東縣課後照顧班，普及率百分百。
吳麗雪說，社工背景讓她在與團隊溝通、協調，更能傾聽對方的想法，協調局處整合有很大幫助。縣府在竹田鄉設置全台第一個提供高齡及失智者友善照顧環境的「竹田樂智園區」，整合8個局處一同完成，串連中央資源，提供不同照顧模式。
吳麗雪發現，屏東最重要的解決交通問題，弱勢家庭不是人人有車子，但當公共服務系統又沒有辦法深入各部落，幾乎寸步難行，縣府整合所有客運、長照專車、復康巴士、鄉鎮幸福巴士、小黃公車，期盼讓偏鄉民眾不再寸步難行。
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