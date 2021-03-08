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中博高架橋拆除 高市站西路清晨啟用

中央社 / 高雄8日電

鐵道局以9天的時間拆完中博高架橋引道，讓高雄車站前、後站的車流改平面通行，站西路今天清晨6時啟用通車，也縫合了過去因為鐵路阻隔的街區紋理。

清晨6時的高雄市區人車還不多，因為拆除中博高架橋讓要穿越車站前、後站的車流不必上高架橋，改循站西路雙向通行。交通變革縮短行車時間是很多民眾、店家的期待，不過站西路一早通車，部分用路人還不習慣顯得有些混亂，所幸各路口都有派員指引，交通尚稱順暢。

每天要搭火車到路竹上班的蔡小姐，一早從建國路要到車站，於路口張望了一下，看不到標示，她向導引人員詢問才清楚要遵循的方向。

每天從屏東到高雄的曾小姐表示，原本下了台鐵就能到出車站，但是今天要繞道圍籬才能到九如路，路程上變遠了。

不過有位住在博愛路、九如路口的陳先生則很肯定拆除中博高架橋引道的速度，他還說，紅色路面往南、藍色路面往北的動線規劃，有利於車流辨識。

昔日店面在橋下的早餐店老闆黃先生表示「等了好久，有一種撥雲見日的感覺」，不必再有高架橋的遮蔽，視野變得開闊，站西路通車後，可以因為人潮也帶來錢潮。

小黃駕駛陳先生每天穿梭市區，過去都要靠中博高架橋連通前、後車站，今天起改平面走站西路，他肯定高架橋拆除效率、車站站區大變革，讓他看城市的進步，要給市府按個讚。

引道拆除工程自2月27日凌晨動工，9天工期順利完成並讓車流改平面通行；中山、博愛路的汽機車流循站西路雙向6車道行駛，高雄車站的主要出入口也由南華路改到站西路，請民眾循標示配合使用。

高架橋 高雄車站

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