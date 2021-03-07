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站西路彩色鋪面易滑？ 陳其邁：防滑系數65以上

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
站西路明天通車，高雄市長陳其邁（前中）今晚前往視察進度並了解相關配套措施等。記者蔡孟妤／攝影
站西路明天通車，高雄市長陳其邁（前中）今晚前往視察進度並了解相關配套措施等。記者蔡孟妤／攝影

高雄中博高架拆除，站西路明早通車啟用，交通局統計，中博高架拆9天，影響10萬輛次車流，今起周邊自由、復興等路口及新闢站西路等維持1個月警力交維，站西路鋪紅、藍鋪面區分往南及往北，也鋪設禁止左轉等標誌牌面。市長陳其邁表示，未來新的路況跟標線，會有一段適應期，希望大家體諒。

中博高架橋拆除，站西路明上午6時通車，市長陳其邁今晚慰勞拆除工程團隊辛勞，並了解通車後相關配套措施。陳其邁說，施工期間市民給了很多建議，市府也陸續調整，未來新的路況跟標線，也會有一段適應期，希望大家能夠體諒。

有民眾擔心站西路藍、紅色彩色鋪面，雨天可能易滑，陳其邁也實際用手腳碰觸感受，他說，一般路面防滑細數約50，但彩色瀝青都達到65以上，可以放心。

交通局統計，中博高架橋拆除工程9天，期間影響周邊道路10萬輛次車流及台鐵、捷運高雄車站進出2萬人次，管制路口多達約98處。

中博橋拆除後，新增了站西路與九如、建國交織路口，並在道路中段設置一處行人穿越道，但站西路全線路口，除建國路轉中山路方向可左轉外，其他均汽車禁止左轉，沿線會提前設置相關指引及管制牌面，機車則依照兩段式左轉。

站西路明起代替中博高架橋的成為臨時南北雙向道路，但明年下半年站東路通車後，站西、站東路就將南北分流，以後往南走站西路，往北走站東路。

明一早通車的站西路，轉彎處鋪紅、藍鋪面區分往南及往北。記者蔡孟妤／攝影
明一早通車的站西路，轉彎處鋪紅、藍鋪面區分往南及往北。記者蔡孟妤／攝影

陳其邁 高架橋

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