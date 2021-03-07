反對「崙頂」改「中正路」 阿蓮門牌整編有不同聲音
高雄不少偏鄉聚落的住址使用「地區、聚落門牌」，如「崙頂34號」，郵差或消防隊找路困難。阿蓮戶政推動門牌整編多年，僅剩2里未完成，近日港後里啟動連署引來崙頂部落居民不滿陳情。全國教師產業工會秘書長劉亞平說，崙仔頂庄是明末清初聚落，整編後可能變中正路，帶來困擾。戶政所表示，沒有共識前不會啟動，新路名可討論。
高市訂定「道路命名及門牌編釘自治條例」，明確規範道路街巷弄，道路居民過半連署可以提出更名需求。阿蓮區全區有12里，曾經多達8里使用「地區、聚落門牌」，歷經多年整編，僅剩港後、玉庫兩里未達成共識。
近日港後、玉庫兩里由里長啟動更名連署，多年前因人數減少被併入港後里的崙頂聚落傳出異議，擔心多數人決定少數人命運。居民劉亞平指出，崙頂是承載鄉土味道與地理形勢的地名，更名會導致子孫不再聽聞故鄉原名，「斬斷鄉愁的臍帶」。
劉亞平說，若連署通過，未來地址「崙頂」可能因連貫路名改成蔣介石的「中正路」，還要換門牌、身分證，跟地址相關的個資文件全要變更，非常擾民。不過也有居民說，朋友來常找不到路，贊成門牌整編。
路竹戶政所主任林建智指出，104年港後、玉庫居民不認同更名，因時空變遷近日重啟調查，港後里連署已經暫停；14米以上是路、7至14米是街，名稱非戶政所可片面決定，若能懷舊或有歷史淵源更好，不會強行推動。
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