高市首位原民偵查隊長 許強生： 以打擊犯罪為天職

高雄市警界出現首位具備原住民身分的偵查隊長，擔任六龜警分局偵查隊首的許強生是來自屏東牡丹的排灣族，代理隊長4個月後獲得真除，體重狂降14公斤。許強生說，首度服務原民為主的轄區，數月來發現，很多單純族人被詐騙集團利用而不自知，他有職責打擊犯罪、加強宣導。

桃源、茂林與那瑪夏三個原住民鄉都是六龜分局轄區，涵蓋布農族、魯凱族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族、排灣族與平埔族等族群，分局內約有30位原住民警員，但過去從未原住民偵查隊長。高市警局前局長劉柏良考量六龜分局管轄四個行政區，其中三個是原民區，去年11月起指派許強生代理六龜偵查隊長，3月4日真除上任。

許強生的原住民名字是阿黎門‧甲古戰，警察大學67期刑事系畢業，歷任高市刑大，及小港、五甲、成功等地所長，也在公關室歷練過。

許強生說，他來自屏東牡丹鄉，雖具備原住民身分，警大畢業後一直在市區服務，感謝前局長劉柏良與現任局長黃明昭提攜賞識，調任六龜後才有機會服務原鄉族人，六龜跟他成長的部落牡丹很相似，不分族群很好溝通。

「很多人因為創業貸款成為犯罪集團利用對象，需要加強宣導」許強生說，他在六龜擔任偵查隊長後接觸很多刑案，辦案過程發現，原住民最常觸犯森林法，也容易被詐騙集團以貸款為由誘騙當車手或充當人頭帳戶，詐騙集團會以沖帳、徵信等名詞誘騙上當，原住民為此背上罪名，常跑法院身心俱疲。