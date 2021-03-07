陳其邁赴那瑪夏關心祭儀會場 允諾改善現有設施

卡那卡那富與拉阿魯哇族人分布在高雄那瑪夏區，今早市長陳其邁上山視察兩族祭儀場地，族人以傳統祈福儀式迎接。兩個祭儀會場相鄰而設，族人盼增設安全設施，另將男子集會所「札格勒」遷移至可看見聖山藤苞山位置。陳其邁表示，族人反映的都是小問題，會全力協助以利文化保存。

高雄是全台唯一一處分布十六族原住民的縣市，卡那卡那富族、拉阿魯哇族人數未滿500人，前者主要居住在分布那瑪夏區，後者以桃源區為主。卡那卡那富族祭儀會場興建多年，是族人舉辦米貢祭的場地，拉阿魯哇族人的祭儀會場緊鄰在上方，去年底剛整地完成。

拉阿魯哇族部落理事長葛新進說，族人主要集中在桃源，那瑪夏僅百人左右，爭取經費時常以族人人數多的桃源為主，這樣不甚合理，盼在祭儀場增設安全圍籬等設施，以利祭儀舉辦。

卡那卡那富族耆老翁博學則說，祖先來自藤苞山，族人將此山視為聖山，祭典時應該要向著它祈福，當年興建祭儀場時未徵詢族人意見，多年來「札格勒」一直背對著聖山，盼能將集會所遷移轉換方向。