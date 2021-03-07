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陳其邁赴那瑪夏關心祭儀會場 允諾改善現有設施

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
拉阿魯哇族人盼加強祭儀場設施，陳其邁（左一）對地面遍布碎石感到不妥，要求工務局協助改善。記者徐白櫻／攝影
拉阿魯哇族人盼加強祭儀場設施，陳其邁（左一）對地面遍布碎石感到不妥，要求工務局協助改善。記者徐白櫻／攝影

卡那卡那富與拉阿魯哇族人分布在高雄那瑪夏區，今早市長陳其邁上山視察兩族祭儀場地，族人以傳統祈福儀式迎接。兩個祭儀會場相鄰而設，族人盼增設安全設施，另將男子集會所「札格勒」遷移至可看見聖山藤苞山位置。陳其邁表示，族人反映的都是小問題，會全力協助以利文化保存。

高雄是全台唯一一處分布十六族原住民的縣市，卡那卡那富族、拉阿魯哇族人數未滿500人，前者主要居住在分布那瑪夏區，後者以桃源區為主。卡那卡那富族祭儀會場興建多年，是族人舉辦米貢祭的場地，拉阿魯哇族人的祭儀會場緊鄰在上方，去年底剛整地完成。

拉阿魯哇族部落理事長葛新進說，族人主要集中在桃源，那瑪夏僅百人左右，爭取經費時常以族人人數多的桃源為主，這樣不甚合理，盼在祭儀場增設安全圍籬等設施，以利祭儀舉辦。

卡那卡那富族耆老翁博學則說，祖先來自藤苞山，族人將此山視為聖山，祭典時應該要向著它祈福，當年興建祭儀場時未徵詢族人意見，多年來「札格勒」一直背對著聖山，盼能將集會所遷移轉換方向。

聽取兩族人心聲後。陳其邁表示，那瑪夏的拉阿魯哇人比較少，但也是非常重要，場地上可以再把它整理一下；卡那卡那富的「札格勒」方向要對準聖山，市府會再做一些調整，會協助解決。

卡那卡那富族男子集會所「札格勒」遷移至對面，這樣族人辦祭典時才能看見聖山。記者徐白櫻／攝影
卡那卡那富族男子集會所「札格勒」遷移至對面，這樣族人辦祭典時才能看見聖山。記者徐白櫻／攝影
卡那卡那富族耆老翁博學（右）蔓澤蘭葉子迎接高雄市長陳其邁（左），此儀式具有驅邪祈福意味。記者徐白櫻／攝影
卡那卡那富族耆老翁博學（右）蔓澤蘭葉子迎接高雄市長陳其邁（左），此儀式具有驅邪祈福意味。記者徐白櫻／攝影

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