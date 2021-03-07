它曾被中博橋取代 如今名牌將與老車站一起保存

高雄新闢的站西、站東路將取代中博橋，但過去中博橋也曾取代已快被遺忘的「中山地下道」，成為高雄南北交通要道。中博高架橋拆除後，除了老車站將重新遷回新站區中央，市府也找出當時「中山地下道」名牌，未來將放在老車站內紀念。

中博橋拆除工程將於明日完工，相關文物的保留也是施工討論重點。興建於1941年、採用帝冠式建築的老高雄火車站，預計今年8月起展開遷移工程，明年1月重新定位移回新站區中央，成為未來新站區新舊融合的門面，帝冠式造型也神似高雄的「高」字，具城市代表性。

此外，已漸被高雄人淡忘的中山地下道，隧道名牌最近也被施工單位找出，暫存在工務所內，預計未來將移至老火車站內安置，並提供相關解說，以供市民了解鐵路地下化過程中博愛路、中山路連通的演進史，讓市民的共同記憶延續下去。

中山地下道1987年完工通車，也曾是連結高雄市區博愛路、中山路的核心道路，但隨著高雄鐵路地下化工程啟動，為進行地下站體的開挖，改興建中博臨時高架橋取代其功能。

2003年中博高架橋通車後，中山地下道就封閉走入歷史，營運時間共16年，比中博高架橋17年的壽命短，也是工程人員茶餘飯後閒聊的趣事。