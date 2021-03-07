38國際婦女節 客家「四頭四尾」展現現代女力精神

3月8日國際婦女節，屏東縣府今結合六堆三百年，將客家傳統女力「四頭四尾」與現今女力精神轉變結合，走入客庄，看見在城市中隱藏女力。屏東縣副縣長吳麗雪，是屏東縣首位女性副縣長，她說，屏東縣每年平均勞動人口維持42萬7千人左右，這幾年女性就業人口持續增加，縣府開辦相關就業課程訓練，女性從前年17萬4千人，去年有18萬人，女性就業人口占61.9％，女性就業力提升，有經濟力才有行動力，經濟力提升，照顧力也更強大。

屏東縣客家課程發展中心主任、儲備校長鍾秀鳳說，客家女孩被教導要懂得「四頭四尾」，「灶頭鍋尾」、「針頭線尾」、「田頭地尾」、「家頭教尾」。「灶頭鍋尾」打柴煮備燃料和燒飯煮菜得心應手；「針頭線尾」懂得縫紉裁補；「田頭地尾」女孩子要學會播種插秧、駛牛犁田、收穫五穀；「家頭教尾」勤勞儉約、灑掃洗滌、奉伺公婆與教養子女等。

社會處指出， 今年國際婦女節結合六堆300年慶典，「四頭四尾」看見女性的照顧力、健康力、經濟力及社會力，讓民眾認識，跳脫傳統框架與性別侷限。

吳麗雪說，公共事務參與以往大多以男性為主體規畫公共政策，女性參與讓公共政策多一份體貼，也了解縣民需求，加入女性視角，她舉例，打造人行步道，無障礙的需求，從女性擔任照顧者角色中，了解身障者、長輩的需求。

屏東縣府指出，屏東縣政府一級機關首長26人，女性有8人占三成；縣府一級單位主管、副主管、科長與所屬一級機關首長與副首長共有131人，女性57人，占44％，突顯縣府對女力主管的培力與重視，達到兩性平權。