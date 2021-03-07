后水頭社區中心動土 金門長者照顧更臻完善

金門縣金沙鎮后水頭社區活動中心新建工程今天動土，預計明年5月完工。縣長楊鎮浯表示，活動中心落成後，除凝聚民眾向心力，共餐和關懷據點將逐一實現，使長者獲更佳照顧。

縣長楊鎮浯、社會處長董燊、金門縣議員李應文、金沙鎮長吳有家和鎮代會代表主席周水土、代表黃奕焮、光前里里長黃文成等人出席動土儀式，祝福工程平安順利。

楊鎮浯指出，隨著高齡化，縣府在長者照顧上一直相當用心，但除了提供福利，更重要的是能有個場所讓長者常常出來走動；而且社區活動中心可以辦理活動、開會並共餐，凝聚民眾向心力。此外，社會處也會在中心完工啟用後持續輔導，在中心成立關懷據點，讓有需求的民眾就近得到照護。

吳有家表示，全金門有134個自然村，金沙鎮就占了1/3；但金沙鎮人口分布零散，因此更需要社區活動中心照顧長輩，期望在社區發展協會夥伴努力下，讓民眾都能獲得很好的照顧，社區發展更好。

后水頭社區位於金門東半島，屬金沙鎮光前里，舊稱文水頭或汶水頭。社區有上下黃氏家廟，以唐代的黃守恭為始祖。現今人口數約900多人，65歲以上人口占多數。

社區發展協會理事長楊羨馨表示，后水頭屬於農村型社區，就業不易，人口嚴重流失，又少子化，社區內高齡人口、獨居老人持續增加；協會2007年9月成立，以推展老人福利服務為重要工作。

后水頭社區活動中心土地坐落在金沙鎮榮湖段，總面積688平方公尺，建築物規劃為地上兩層建築，一樓將規劃為大型活動開放式空間，及光前里老人共餐中央廚房，二樓為小型會議室及辦公室、社福服務等場所。

本案經費合計新台幣1541萬5486元，其中社會處補助新台幣1000萬元，工程預計111年5月完工。