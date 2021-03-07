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高雄田寮區魚塭遭棄置廢棄物 環保局稽查取締行為人

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局稽查人員到田寮區漁塭稽查廢棄物棄置案，查獲行為人正用怪手在覆土，依違反廢棄物清理法重罰30萬元外，再一併移送地檢署偵辦。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員到田寮區漁塭稽查廢棄物棄置案，查獲行為人正用怪手在覆土，依違反廢棄物清理法重罰30萬元外，再一併移送地檢署偵辦。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局長期監控田寮區魚塭遭棄置廢棄物案，去年4月與今年2月已依廢棄物清理法移送偵辦兩案。稽查人員今天到現場稽查，竟看到棄置廢棄物行為人正用怪手在覆土，除依違反廢棄物清理法第41條重罰30萬元外，再一併移送橋頭地檢署偵辦。

環保局稽查科長黃家俊表示，去年3月16日接獲民眾通報，位於田寮區牛稠埔段地號及未登錄地的國有與私人土地上，有車輛在載運廢棄物回填。環保局派員稽查，發現這些地方確實有回填廢棄物的情形，109年4月9日依廢棄物清理法第46條移送偵辦。

今年2月23日環保局又派員前往附近稽查，發現田寮段及田寮段一小段等地號及旁邊的未登錄地，也遭回填大量廢木材及廢鐵、廢塑膠等，環保局於3月5日依廢清法再次移送偵辦，並展開長期不定時監控。

今天上午稽查人員又到田寮區牛稠埔段、田寮段相連地號巡查，看到有人以怪手在廢棄物上覆土，行為人也是地主之一 。環保局請警察到現場判斷若符合現行犯要件，立即逮捕解送地檢署偵辦，並追緝相關行為人。

環保局呼籲，若未依規定申請相關清理廢棄物許可且任意棄置，將違反廢棄物清理法，處5年以下有期徒刑，可併科1500萬元以下罰金，環保局也將依廢棄物清理法第57條最高處30萬元罰緩。

高雄市環保局稽查人員到田寮區漁塭稽查廢棄物棄置案，查獲行為人正用怪手在覆土，依違反廢棄物清理法重罰30萬元外，再一併移送地檢署偵辦。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員到田寮區漁塭稽查廢棄物棄置案，查獲行為人正用怪手在覆土，依違反廢棄物清理法重罰30萬元外，再一併移送地檢署偵辦。圖／高雄市環保局提供

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