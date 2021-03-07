屏東縣道187乙線今舉辦拓寬工程典禮 預計明年完工

屏東南州鄉重要聯外道路，縣道187乙線，因路寬僅有8至12公尺，且雙向僅各一車道，讓行駛此處的汽機車爭道情形嚴重，甚至發生多起交通事故。有鑑於此，屏東縣政府向中央爭取經費，執行道路拓寬工程，連帶執行排水、路燈照明等設施，也將既有管線全面下地，藉此完善縣道187乙線交通路網，預計明年9月底完工。

屏東縣道187乙線，為南州鄉內重要聯外道路，向西可通往崁頂鄉及東港鎮，向東則銜接國道3號南州交流道及省道台1線，但該路段僅有寬僅8至12公尺、雙向各一車道，因道路可用空間不足，汽、機車行駛此路段爭道情形嚴重，甚至發生多起交通事故。

縣府改善該路段路寬及車道不足的問題，提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲交通部公路總局核定總經費4億4041萬元辦理。

縣府工務處指出，「縣道187乙線（東港至南州）道路拓寬工程」，自187乙線18K+500（中油南州站前）起，經過七塊村、慈惠醫專、興和里，至終點銜接縣道187線，全長約3070公尺，計畫拓寬至15公尺，雙向各設置一快一機慢車道。

工務處表示，為縮短施工期程，分成兩標工程辦理，已於今年3月2日開工，1、2標工期各為380、360工作天，預計於明年9月底完工，屆時道路拓寬後，除了提昇道路交通服務品質及安全外，也能健全交通路網。

潘孟安表示，民眾引頸期盼的道路拓寬工程今天總算得以開工，除改善道路，還會共同建置道路排水、路燈照明等設施，也將既有管線全面下地，道路鋪面採用開放級配瀝青減少路面積水，並在慈惠醫專前水利大排設置人行道及綠帶，藉以提升道路景觀及友善人行環境。