大林蒲遷村案續辦說明會 居民憂負債：呷飽換餓

高雄市府積極推進大林蒲遷村案，繼公布安置計畫書草案後，3月13日上午10點將舉辦說明會向居民詳細解說。大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育憂心，遷村後居民地坪愈小愈慘、負債更多！市府都發局強調，大林蒲是行政院考量當地特殊性，特別以專案優惠補償條件推動遷村，絕對優於紅毛港遷村案，也不會比桃園航空城案遜色。

高雄市政府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書草案，為了向居民詳細說明計畫書內容，3月13日上午將舉辦說明會，市長陳其邁會出席與民眾溝通。如果三場說明會後仍無法達成共識，會繼續加開說明會，直到居民都有共識為止，也會一一回應居民訴求。

「居民真是何苦來哉！吃飽撑著來換餓！」黃琨育舉例，以在大林蒲房子20坪地坪為例，因為要保持原屋形，但建蔽率只有50%，所以要再向政府買20坪土地，一坪20萬，20坪為400萬，那麼買地就要負價400萬了。假設你的房子是4層樓，但我們查估價是5至6萬元，目前台北社子島建坪1坪賠11萬，其實台北目前房子的建價一坪已破12萬以上，所以居民的重建價格為市價的一半而已，房子蓋到2樓已經沒錢了，3樓加4樓建坪40坪，若一坪重建價為10萬，則40坪建坪再加400萬負債，未來可能破12萬以上，負債更多。所以400萬買地、再加400萬貼上建屋，等於負債800萬，地坪愈小愈慘，負債更多。

大林蒲遷村專案辦公室副執行祕書王屯電表示，大林蒲住商區土地共54.96公頃，建蔽率牽涉到是否為都計實施前蓋的房子，容積率部分住2土地為150%、住3土地為240%。安置地住宅區目前容積率有200%、240%、300%，商業區容積率為490%，市府將辦理都市計畫變更，將住宅區容積率均調為300%。居民各自的問題，視個案再說明。

至於有民眾拿紅毛港及桃園航空城遷村方式來比較，認為大林蒲遷村條件不如兩者。王屯電表示，大林蒲是行政院考量當地特殊性，特別以專案優惠補償條件推動遷村，桃園航空城採「區段徵收」方式取得土地，是以土地「市價」補償，地主只能選擇領現金或申領「抵價地」；大林蒲遷村則是以「住商土地一坪換一坪」方式「專案協議價購」，與安置地區土地等面積交換，住換住、商換商，不計較兩地地價差額，非住商土地則以「查估市價加4成(即市價1.4倍)」補償。