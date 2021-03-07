快訊

宜蘭虐童案保母夫妻收押 女童顱內出血開腦仍昏迷

保戶注意了！ 下半年醫療險保費恐暴漲但壽險更便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村案續辦說明會 居民憂負債：呷飽換餓

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大林蒲遷村案安置地現況。圖／高雄市都發局提供
高雄大林蒲遷村案安置地現況。圖／高雄市都發局提供

高雄市府積極推進大林蒲遷村案，繼公布安置計畫書草案後，3月13日上午10點將舉辦說明會向居民詳細解說。大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育憂心，遷村後居民地坪愈小愈慘、負債更多！市府都發局強調，大林蒲是行政院考量當地特殊性，特別以專案優惠補償條件推動遷村，絕對優於紅毛港遷村案，也不會比桃園航空城案遜色。

高雄市政府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書草案，為了向居民詳細說明計畫書內容，3月13日上午將舉辦說明會，市長陳其邁會出席與民眾溝通。如果三場說明會後仍無法達成共識，會繼續加開說明會，直到居民都有共識為止，也會一一回應居民訴求。

「居民真是何苦來哉！吃飽撑著來換餓！」黃琨育舉例，以在大林蒲房子20坪地坪為例，因為要保持原屋形，但建蔽率只有50%，所以要再向政府買20坪土地，一坪20萬，20坪為400萬，那麼買地就要負價400萬了。假設你的房子是4層樓，但我們查估價是5至6萬元，目前台北社子島建坪1坪賠11萬，其實台北目前房子的建價一坪已破12萬以上，所以居民的重建價格為市價的一半而已，房子蓋到2樓已經沒錢了，3樓加4樓建坪40坪，若一坪重建價為10萬，則40坪建坪再加400萬負債，未來可能破12萬以上，負債更多。所以400萬買地、再加400萬貼上建屋，等於負債800萬，地坪愈小愈慘，負債更多。

大林蒲遷村專案辦公室副執行祕書王屯電表示，大林蒲住商區土地共54.96公頃，建蔽率牽涉到是否為都計實施前蓋的房子，容積率部分住2土地為150%、住3土地為240%。安置地住宅區目前容積率有200%、240%、300%，商業區容積率為490%，市府將辦理都市計畫變更，將住宅區容積率均調為300%。居民各自的問題，視個案再說明。

至於有民眾拿紅毛港及桃園航空城遷村方式來比較，認為大林蒲遷村條件不如兩者。王屯電表示，大林蒲是行政院考量當地特殊性，特別以專案優惠補償條件推動遷村，桃園航空城採「區段徵收」方式取得土地，是以土地「市價」補償，地主只能選擇領現金或申領「抵價地」；大林蒲遷村則是以「住商土地一坪換一坪」方式「專案協議價購」，與安置地區土地等面積交換，住換住、商換商，不計較兩地地價差額，非住商土地則以「查估市價加4成(即市價1.4倍)」補償。

都發局表示，在地上物補償方面，桃園航空城依估價師查估的市價補償，且合法房屋與違建的補償不同；大林蒲則是參考民間公會團體提供的全新重建單價標準，無論房屋合法與否，一律以專案全新重建價格補償，且補償標準也會加計物價調整。

高雄大林蒲遷村案安置地現況。圖／高雄市都發局提供
高雄大林蒲遷村案安置地現況。圖／高雄市都發局提供

延伸閱讀

花蓮首棟401戶社宅 最快6月發包

大林蒲遷村 高市：謙卑聽取民意再定案

中央推社會住宅 花蓮美崙14億蓋401戶預計6月發包

大林蒲土地一坪換一坪 高市府提4大原則說分明

相關新聞

屏東縣道187乙線今舉辦拓寬工程典禮 預計明年完工

屏東南州鄉重要聯外道路，縣道187乙線，因路寬僅有8至12公尺，且雙向僅各一車道，讓行駛此處的汽機車爭道情形嚴重，甚至發...

大林蒲遷村案續辦說明會 居民憂負債：呷飽換餓

高雄市府積極推進大林蒲遷村案，繼公布安置計畫書草案後，3月13日上午10點將舉辦說明會向居民詳細解說。大林蒲遷村權益促進...

今年國內首場鐵人三項賽事 愛河鐵人三項防疫分批下水

今年國內第一場鐵人三項賽事「2021維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，今天清晨6點半在愛河畔舉行，400多名國內外選手參加...

電纜下地 高屏東都有城鄉差距

電纜線下地是城市發展趨勢，除追求天際線潔淨，也可以避免強風吹倒電線桿導致大規模停電。高雄配電線路地下化比率52.7%，舊...

電纜下地 立委盼地方負擔減至三分之一

電纜地下化的成本相當高，每公里需要2千萬元，依規定由台電和地方政府各分擔50%，高雄市籍立委邱志偉認為規定成為阻力，將提...

140歲恆春古城牆 遭塗鴉留言

屏東恆春古城是國定古蹟，也是全台唯一保有完整4座城門的古城，縣府補強修護城牆、串連環城步道和點亮夜間古城，成為人氣旅遊地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。