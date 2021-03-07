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今年國內首場鐵人三項賽事 愛河鐵人三項防疫分批下水
今年國內第一場鐵人三項賽事「2021維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，今天清晨6點半在愛河畔舉行，400多名國內外選手參加，其中郭家齊、張綺文為台灣史上第一次勇闖奧運資格賽的鐵人雙姝。愛河鐵人三項去年因疫情停辦，主辦單位配合防疫事項，除賽前戴口罩外，選手間維持1公尺社交距離且採分批下水。
高雄市鐵人三項委員會主委姜寄生表示，這是今年國內第一場鐵人三項賽事，賽前幾天仍在評估舉辦的可行性，以參賽人數在500人以下規模舉辦。安排選手在開賽前都戴著口罩，並維持1公尺社交距離且採分批下水，攜帶環保杯跑步，完賽後即刻離場，採用7-11商品卡替代餐盒等，希望讓選手們安心參賽。
立委林岱樺、許智傑與高雄市體育局長侯尊堯、體育總會理事長許文宗等人，為比賽鳴哨起跑。愛河鐵人三項競賽距離51.5公里，包括游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里。鐵三角接力則是不分組別，男、女可混合組合競賽，2或3人接力完成。
侯尊堯表示，賽事今年也同時為110年全國運動會高雄市鐵人三項代表隊的選拔賽，參與本次選拔賽的女子選手有黃于嫣、王千由、郭家齊、張綺文；男子選手有謝昇諺、蔡曜宇、呂揚民、陳政豪、李典陽、林威志、朱鴻君、曾俊霖、田恩瑋、謝昕諺。其中郭家齊、張綺文為台灣史上第一次勇闖奧運資格賽的鐵人雙姝；而黃于嫣108年全國運動會奪得個人賽及混合接力第二名的佳績，郭家齊、張綺文則分列個人賽第三、四名。
男子組的林威志曾在鐵人二項（水陸）世界排名第18名，並與張綺文曾取得2019年世界沙灘運動會參賽資格，108年全國運動會在個人賽取得第三名，混合接力第二名的佳績。謝昇彥曾代表高雄參加104、106年全國運動會，在混合接力榮獲第二名，現為職業級選手，今年回鍋參加選拔賽。
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