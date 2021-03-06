大林蒲遷村 高市：謙卑聽取民意再定案
高市府5日公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，為了向居民詳細說明計畫書內容，高市府13日舉辦說明會，市長陳其邁親自出席與民眾溝通。全案定調「謙卑聽取民意再定案」。
高市府強調，未來的3場說明會市長與市府團隊會盡最大誠意，以謙卑的態度與居民面對面溝通、協商。若3場說明會後仍無法達成共識，會繼續加開說明會，直到居民都有共識為止，也會一一回應居民訴求。
高市府提醒，在地居民有任何疑問，可以直接翻閱大林蒲遷村安置計畫書（草案）或簡明摺頁，或直接打電話到大林蒲遷村專案辦公室（07）331-5333詢問，勿聽信不實說法，13日召開的大林蒲遷村安置計畫說明書（草案）說明會中，也會向居民詳細解說。
在高市府公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，在地居民多關切自身適用的遷村方案，紛紛詢問「遷村何時才能啟動？」但也有部分人士拿紅毛港及桃園航空城遷村方式來比較，認為大林蒲遷村條件不如兩者。
市府今天新聞稿重申，大林蒲是行政院考量當地特殊性，特別以專案優惠補償條件推動遷村「絕對優於紅毛港；也不比桃園航空城遜色」。
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