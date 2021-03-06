金門頒褒揚狀給已故童軍推手張輝忠 場面感人

金門的童軍活動發展蓬勃，並具備完整五級童軍組織，且地區各級學校皆有成立童軍團，為全國少數達到「校校有童軍」目標的縣市。縣政府教育處今天舉辦「金門縣110年童軍節表揚暨童軍教育活動場域座談會」，會中最特別的是金門縣童軍會頒發「褒揚狀」給在2017年過世的童軍推手─張輝忠，感謝張輝忠生前對金門童軍運動的深耕與推展，由家人代表領取，都感觸良多，忍不住紅了眼眶。

這項童軍節表揚活動今天在陽明二營區舉辦，表揚大會由縣府秘書長陳朝金擔任頒獎人，教育處長羅德水、以及各級學校校長、木章持有人、受獎人、績優童軍團、地區各童軍團代表等人到場。

活動中最讓人感動的是頒發「褒揚狀」給去世多年的「阿忠」，張輝忠在3年前因一場車禍意外離世，讓兩岸三地無數的童軍伙伴、好友都相當不捨，當年中華民國童軍總會還特別頒贈大會旗為其覆棺，而他的告別式也有近百位的童軍伙伴冒雨到場參加，大家以童軍的最高3指禮，送阿忠最後一程，場面相當感人。

張輝忠從唸高職時接觸到童軍社後，從此就義無反顧的全心投入，30多年來，全年無休，盡全力的推動金門的童軍工作，是金門童軍的重要推手；他所帶過的童軍子弟不下數百，且他還身體力行，家中3兄弟、他的3個小孩也全都是童軍社。

今天由張輝忠的兒子、就讀中正國小5年級張廷維代表領獎與致詞，張廷維說，他是在父親的引領下，加入童軍，也以當童軍為榮，他表示，未來會努力好好學習，做給在天上的父親看，一番感人的致詞，讓張輝忠的太太與母親都頻頻拭淚。