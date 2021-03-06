墾丁度冬雁鴨種類達高標 「水鳥天堂」名副其實
冬去春來，南下墾丁國家公園龍鑾潭及周邊沼澤溼地度冬的雁鴨準備北返，今年冬天有20多種雁鴨報到，鴨況精采，前幾年數量一度下降的鳳頭潛鴨，今年超越去年紀錄來到千隻；墾丁雁鴨季系列活動最終場今天登場，龍鑾潭自然中心安排駐點解說、猛禽與水鳥觀察和闖關遊戲等活動，引領遊客看雁鴨嬉戲、悠游翱翔，在「水鳥天堂」感受生命的活力和喜悅。
墾管處解說教育課長馬協群說，龍鑾潭位於恆春半島西南部，是恆春縱谷最低處，匯聚雨水形成天然水庫，國家公園成立後劃為特別景觀區，因受到保護有豐富的魚、蝦、貝類水生物，成為鳥兒絕佳覓食地，也是北方候鳥的度冬聚集地，是名副其實的「水鳥樂園」。隨著墾丁雁鴨季系列活動進入尾聲，雁鴨也準備陸續北返。
墾管處保育研究課說，雁鴨度冬今年初進入高峰期，鴨況精采，特別是明星主角鳳頭潛鴨，一度數量大幅下滑，近年穩定回升，今年已記錄到千隻，重現早年上千隻的壯觀畫面；另有小水鴨、白眉鴨、巴鴨、羅文鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、赤膀鴨、綠頭鴨、鳳頭潛鴨、白眼潛鴨、大斑背潛鴨、紅頭潛鴨及白額雁等20多種，達到「高標」水準。
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