墾丁度冬雁鴨種類達高標 「水鳥天堂」名副其實

冬去春來，南下墾丁國家公園龍鑾潭及周邊沼澤溼地度冬的雁鴨準備北返，今年冬天有20多種雁鴨報到，鴨況精采，前幾年數量一度下降的鳳頭潛鴨，今年超越去年紀錄來到千隻；墾丁雁鴨季系列活動最終場今天登場，龍鑾潭自然中心安排駐點解說、猛禽與水鳥觀察和闖關遊戲等活動，引領遊客看雁鴨嬉戲、悠游翱翔，在「水鳥天堂」感受生命的活力和喜悅。

墾管處解說教育課長馬協群說，龍鑾潭位於恆春半島西南部，是恆春縱谷最低處，匯聚雨水形成天然水庫，國家公園成立後劃為特別景觀區，因受到保護有豐富的魚、蝦、貝類水生物，成為鳥兒絕佳覓食地，也是北方候鳥的度冬聚集地，是名副其實的「水鳥樂園」。隨著墾丁雁鴨季系列活動進入尾聲，雁鴨也準備陸續北返。