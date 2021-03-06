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婆婆照顧腦麻媳如己出 金門何玉含李麗雀傳佳話

中央社 / 金門縣6日電
金門縣金沙鎮官澳村81歲的何玉含（前中）長年悉心照顧腦麻長媳李麗雀（前左），兩人獲縣府選為模範婆媳，6日接受表揚。何玉含的小兒子楊肅祺（前右）說，家人到哪都會帶嫂子同行；何玉含也表示，有李麗雀作伴真好。 中央社
金門縣金沙鎮官澳村81歲的何玉含（前中）長年悉心照顧腦麻長媳李麗雀（前左），兩人獲縣府選為模範婆媳，6日接受表揚。何玉含的小兒子楊肅祺（前右）說，家人到哪都會帶嫂子同行；何玉含也表示，有李麗雀作伴真好。 中央社

金門縣金沙鎮官澳村婦女何玉含，全心照顧腦麻長媳李麗雀卅年如一日。如今李女已能操持簡單家務，分擔辛勞。婆媳兩人情同母女，在鄰里傳為佳話，今天獲頒模範婆媳。

金門縣政府今天在社會福利館演藝廳舉辦「金門縣110年度模範婦女、模範婆媳表揚活動」，頒獎表揚14名模範婦女暨5對模範婆媳。其中，81歲的何玉含與57歲的李麗雀這對婆媳的故事，顛覆一般媳婦照顧婆婆的案例，充滿洋蔥。

何玉含才1個月大時就被楊家收為童養媳，還沒嫁給丈夫就先幫大伯帶3個孩子；婚後，與丈夫育有4男1女，但丈夫在小兒子楊肅祺小學三年級時就過世。

楊肅祺說，媽媽最辛苦時期曾1人帶著全家九口過活；大哥楊肅炎19年前走了以後，媽媽又把全家責任攬在自己身上，照顧嫂嫂李麗雀及大哥的1兒1女。

楊肅祺表示，他在小學三年級時父親過世，沒想到姪子在小學三年級時，媽媽又要重新來過一次，照顧大哥的全家老小。

看著媽媽當年上山下海、作農採蚵，為一家老小辛苦掙得微薄收入，楊肅棋說，他只有努力讀書及工作回報，後來他進入空軍官校、成為雷虎特技員，現在在官校擔任飛行教官，這一切努力都是為了爭氣，要讓媽媽揚眉吐氣。

楊肅祺表示，嫂嫂李麗雀剛嫁過來時，連碗都拿不穩，在媽媽悉心照顧下，現在不但身體狀況改善很多，也會掃地、做飯及洗衣，幫媽媽分攤家事，還會陪媽媽一起玩四色牌。

楊肅祺感謝上帝賜給楊家這麼棒的嫂子，他說，這是緣分，家人到哪都會帶著嫂子同行，都當她是個寶，逢人便說「她很棒」。

何玉含也充滿愛憐地表示，李麗雀是自己的孩子，既然娶進門了，一定要好好照顧，而且有李麗雀作伴，真好。

頒獎典禮中，金門縣長楊鎮浯指出，金門戶籍人口為14萬，其中7萬是女性，在金門說「女人撐起半邊天」，不是形容詞，而是實際數字。

他還帶頭獻花給妻子張婭玲，並呼籲丈夫一定要多多做家事。

金門

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